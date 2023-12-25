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Набиуллина отреагировала на статус «разрушителя года»

РБК: Набиуллина отреагировала на присуждение ей статуса разрушителя года
25 декабря 2023, 12:25
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года».
Глава ЦБ призналась, что ей тяжело комментировать данное звание. Она отметила, что Банк России «вел, ведет и будет вести политику, которая нацелена на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, а финансовый сектор ​оставался устойчивым».

Набиуллина подчеркнула, что ​давление санкций на нашу страну будет усиливаться, ​поэтому не стоит впадать в эйфорию.


Напомним, глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico. Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики.

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Курс евро превысил 102 рубля впервые за два месяца
Курс евро на Мосбирже превысил 102 рубля впервые с 20 октября
25 декабря 2023, 12:03

Фото: iStock/HJBC

Курс евро вырос до 102 рублей и превысил отметку, достигнув на максимуме 102,11 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.
Данного значения евро достигло впервые с 20 октября текущего года. Отмечается, что одновременно курс американской валюты поднялся выше 92 рублей.

Ранее сообщалось, что 21 декабря курс евро в ходе торгов на Мосбирже превысил 101 рубль. При этом курс доллара вырос на 1,28 рубля, до 92,24 рублей. Российский рубль стал терять стоимость во втором полугодии этого года.

Напомним, в ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года.

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ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90
25 декабря 2023, 10:09

Фото: iStock/IUshakovsky

Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. Об этом сообщила рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Набиуллина отметила, что если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты. Глава ЦБ подчеркнула, что с января следующего года Банк России вернется к продаже валюты.

Напомним, отметки в 88–90 долларров за баррель Brent достигала в конце октября текущего года.

Ранее Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной.

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#нефть
#банк россии
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#цб
#доллар
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Иностранные акционеры «Арктик СПГ 2» приостановили участие в проекте
25 декабря 2023, 09:59

Фото: istockphoto/IgorSPb

Иностранные акционеры проекта «Арктик СПГ 2», попавший в ноябре под санкции США, объявили форс-мажор по участию в проекте. Это означает отказ акционеров завода сжиженного природного газа (СПГ) от обязательств по его финансированию.
Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники в российском правительстве, партнеры также отказываются от выполнения обязательств по offtake-контрактам (выкуп определённой части ещё не произведённой продукции - прим. ред.). Это относится к французской компании TotalEnergies, китайских CNPC и CNOOC, а также фирм Mitsui и JOGMEC из Японии.

Российская компания «Новатэк» имеет 60% акций в «Арктик СПГ 2». Остальные распределены между иностранными партнёрами. Каждый из акционеров имеет право получать СПГ пропорционально своей доле акций. Для «Новатэк» это 12 миллионов тонн в год. Иностранные инвесторы могут рассчитывать на 2 миллиона тонн в год каждый.

В компании JOGMEC на запрос издания сообщили, что продолжают оценивать степень влияния санкций на «Арктик СПГ 2». Остальные зарубежные инвесторы пока не ответили.

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#газ
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В Подмосковье построят завод по производству упаковки за 19 млрд рублей
25 декабря 2023, 09:53

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

В Кашире приступили к строительству завода по производству упаковки за 19 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
Новый завод построят на базе особой экономической зоны «Кашира».

«Инвестиционный проект будет реализован в две очереди.<…> Весь проект будет реализован в течение трех лет. На первом этапе на предприятии будет создано 480 рабочих мест, в дальнейшем штат будет увеличен до 1300 сотрудников. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта оценивается в 19 млрд рублей»,— отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что продукция завода будет использоваться для упаковки пищевых продуктов, лекарств, косметики, мебели, бытовой техники и автомобильных запчастей. Также будут производиться четырех клапанные коробки, изделия сложной высечки и крупногабаритную тару.

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#подмосковье
#рабочие места
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«Коммерсант»: Авиапарк России может остаться без новых самолётов
25 декабря 2023, 08:58

Фото: istockphoto/Takosan

Российская авиация рискует остаться без новых самолётов. Средства, зарезервированные в Фонде национального благосостояния (ФНБ) на сделки по переоформлению самолётов иностранных лизингодателей, почти исчерпаны.
Как сообщает «Коммерсант», на эти цели было предназначено порядка 300 миллиардов рублей. Порядка 250 миллиардов рублей, то есть большая часть общего бюджета, ушла на выкуп 86 самолётов «Аэрофлота», которые группа получила в операционный лизинг. Всего на сегодняшний день выкуплено 150 самолётов.

Как сообщает издание, в настоящее время в бюджете ФНБ осталось 3,5 миллиарда долларов из 300 миллиардов, выделенных ранее на приобретение самолётов иностранных собственников. Эксперты считают, что с учётом исчерпания средств ФНБ, авиакомпаниям следует задуматься о льготном кредитовании с частичной компенсацией процентной ставки. В этом случае не обойтись без государственной поддержки, иначе эти расходы неизбежно скажутся на удорожании авиаперевозок.

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#эксперты
#расходы
#самолет
#государство
#авиакомпании
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Набиуллина назвала главные проблемы России из-за международных санкций
Набиуллина: Главной проблемой из-за санкций стали международные платежи
25 декабря 2023, 08:35

Фото: istockphoto/AlexLMX

Ко многим санкциям, введенных против России в 2022 году, Центробанк был готов, но очень болезненной темой стала заморозка активов инвесторов — миллионов людей, не попавших под санкции. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
В разговоре с «РБК» достаточно серьёзной проблемой она также назвала санкции, нацеленные на приостановку международных платежей. Она указала, что Центробанк готовился к возможным ограничениям со стороны ЕС ещё с 2014 года, поэтому во многом оказался готов к санкционным мерам.

По словам Набиуллиной, заморозка активов вызвала серьёзные трудности, так как были нарушены базовые принципы защищённости резервов. Проблемой стало также отключение от SWIFT, но угроза этого существовала уже давно, поэтому ЦБ начал выстраивать национальную платёжную систему. Были диверсифицированы резервы и увеличена в них доля юаня и золота. Глава ЦБ не исключила последующего усиления санкционного давления.

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#центробанк
#отключение
#ес
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Набиуллина допустила рост продаж валютной выручки экспортерами в ноябре до 100%
25 декабря 2023, 05:07

Фото: сайт Кремля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам ноября доля чистых продаж валютной выручки экспортерами впервые с марта может приблизиться к 100%. Об этом пишет РБК.
Отмечается, что в октябре такой показатель был на уровне 91%, а в марте — 98%.

По словам Набиуллиной, указ президента РФ Владимира Путина о продаже валютной выручки экспортерами сыграл определённую роль, однако следует учитывать и ряд других факторов — например, конвертацию валюты для выплаты дивидендов и повышение цен на нефть.

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FT: международная торговая система не даёт развиваться беднейшим странам

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#рф
#россия
#банк россии
#эльвира набиуллина
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FT: международная торговая система не даёт развиваться беднейшим странам
24 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto/metamorworks

Генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен заявила, что многие правила ВТО запрещают меры, которую могли бы использовать развивающиеся страны.
Financial Times пишет, что, по словам Гринспен, у развитых стран больше возможностей для субсидирования в областях, благоприятных для окружающей среды.

Гринспен утверждает, что международная торговая система не позволяет беднейшим странам развиваться из-за того, что они отстают в применении цифровых технологий. Также на это влияет возвращение к практике введения протекционистских мер развитыми экономиками мира.

Генсек UNCTAD считает жесткими новые запреты ЕС. Она задаётся вопросами, как в таких условиях бедным странам двигаться вперед, пишет ТАСС.

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#экономика
#мир
#страны
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Путин разрешил Росбанку выкупить у Societe Generale акции российских компаний
24 декабря 2023, 14:14

Фото: iStock/ipopba

Президент РФ Владимир Путин разрешил Росбанку приобрести принадлежащие Societe Generale акции ВТБ, «Роснефти», «Газпрома», «Норникеля» и других российских компаний. Документ доступен на официальном сайте правовой информации.
В прошлом году финансовая группа Societe Generale прекратила свою работу в РФ. Примечательно, что Росбанк принадлежал к данной группе.

Отмечается, что благодаря разрешению российского лидера Росбанк сможет выкупить у Societe Generale акции следующих энергетических компаний: «Русгидро», «Интер РАО», «Газпром нефти», «Лукойла», «Татнефти» и других.

Сообщается, что соответствующие меры были приняты в ответ на недружественные действия некоторых стран.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.

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#газпром
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#акции
#рф
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