Набиуллина отреагировала на статус «разрушителя года»

Фото: сайт Кремля
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина в интервью РБК отреагировала на присуждение ей изданием Politico статуса «разрушитель года».
Глава ЦБ призналась, что ей тяжело комментировать данное звание. Она отметила, что Банк России «вел, ведет и будет вести политику, которая нацелена на то, чтобы доходы не обесценивались от высокой инфляции, а финансовый сектор оставался устойчивым».
Набиуллина подчеркнула, что давление санкций на нашу страну будет усиливаться, поэтому не стоит впадать в эйфорию.
Напомним, глава Центробанка РФ Эльвиру Набиуллина стала «главным разрушителем года», по версии американской газеты Politico. Звание разрушителя Набиуллина получила за развеивание западных мифов о возможности слома российской экономики.
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Екатерина Коршунова