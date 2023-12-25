ЦБ может начать покупать валюту при нефти Brent по $88–90

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Банк России может начать закупку юаня по бюджетному правилу, если нефть марки Brent будет стоить 88–90 долларов за баррель. Об этом сообщила рассказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью РБК.
Набиуллина отметила, что если стоимость на нефть останется на прежнем уровне, тогда регулятор будет являться нетто-продавцом валюты. Глава ЦБ подчеркнула, что с января следующего года Банк России вернется к продаже валюты.
Напомним, отметки в 88–90 долларров за баррель Brent достигала в конце октября текущего года.
Ранее Набиуллина заявила, что Банку России в 2023 году стоило раньше начать цикл ужесточения денежно-кредитной политики и начать поднимать ключевую ставку еще весной.
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Напомним, отметки в 88–90 долларров за баррель Brent достигала в конце октября текущего года.
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Екатерина Коршунова