Набиуллина рассказала о возможном снижении ключевой ставки во втором полугодии

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Центробанк РФ видит пространство для снижения значения ключевой ставки. Скорее всего, это произойдёт во втором полугодии нынешнего года, но только после появления устойчивого тренда к снижению инфляции в стране.
Для борьбы с ускоряющейся инфляцией Центробанк РФ начал повышать ключевую ставку с июля 2023 года, сначала только на 1 процентный пункт. Но уже в августе, на фоне обвала рубля, регулятор поднял процентную ставку сразу на 3,5 процентного пункта. В сентябре, октябре и декабре последовали новые повышения. В настоящее время процентная ставка составляет 16% годовых, что является максимальным показателем с апреля 2022 года.
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Александр Бойцов