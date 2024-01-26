Россиянам могут предложить новый вариант самозапрета на кредиты

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Российские законодатели предложили упростить процесс установки самозапрета на получение кредитов для граждан, сообщает РБК.
По информации издания, предложение внесено в рамках поправок в законы «О потребительском кредите» и «О кредитных историях». В соответствии с предложением, гражданам планируется разрешить подавать заявление о добровольном отказе от кредитов не только через портал «Госуслуги» и в многофункциональных центрах (МФЦ), но и напрямую через банки и микрофинансовые организации (МФО). Предполагается, что данная норма вступит в силу с января 2026 года.
Изменения, внесенные в законопроект, находятся на стадии рассмотрения и ожидают второго чтения в Госдуме. Однако глава комитета по финансовому рынку Думы Анатолий Аксаков выразил свое противостояние подобным изменениям, указывая, что банки и МФО представляют собой заинтересованные структуры, и предостерегая от возможных злоупотреблений.
В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы Константин Бахарев отметил, что увеличение доступных каналов для подачи заявлений предоставляет дополнительные возможности для граждан, но призвал к осторожности в целях предотвращения возможных задержек в вступлении нормы в силу. Он выразил надежду на оперативное согласование окончательной версии законопроекта с рыночными участниками, Центробанком и Минфином ко второму чтению.
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Изменения, внесенные в законопроект, находятся на стадии рассмотрения и ожидают второго чтения в Госдуме. Однако глава комитета по финансовому рынку Думы Анатолий Аксаков выразил свое противостояние подобным изменениям, указывая, что банки и МФО представляют собой заинтересованные структуры, и предостерегая от возможных злоупотреблений.
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Артем Кузьмин