Назвали города России, где снизились цены на вторички
По итогам августа 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась в семи крупных населенных пунктах России. Самое заметное падение зафиксировано в Астрахани, где цена опустилась на 2,9%, достигнув отметки в 94,9 тыс. рублей за кв. метр.
В группе городов с падением в пределах 1% оказались Якутск, Симферополь, Севастополь, Курск и Сургут, пишет РБК «Недвижимость». Среди мегаполисов в этот список вошел только Ростов-на-Дону — здесь вторичное жилье потеряло в цене 0,3%, составив 133,2 тыс. рублей за «квадрат».
При этом в четырех городах стоимость квадратного метра осталась без изменений. Среди них — Махачкала, Иваново и Курган, а из числа городов-миллионников — Екатеринбург, где цена по-прежнему держится на уровне 119,7 тыс. рублей за кв. метр.
Как отмечают эксперты, рынок вторичной недвижимости демонстрирует разнонаправленную динамику. По словам генерального директора портала «Мир квартир» Павла Луценко, в августе цены на готовое жилье росли медленнее, чем в сегменте новостроек, однако число городов с отрицательной динамикой здесь оказалось меньше. При этом предложение на обоих рынках увеличилось на 3%, что свидетельствует о застойных явлениях. Аналитики прогнозируют оживление спроса и возобновление ценового роста ближе к концу года.
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