Назвали города России, где снизились цены на вторички

04 сентября 2026, 16:57

Цены на вторички снизились в Астрахани

Фото: istockphoto/alfexe

По итогам августа 2026 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке снизилась в семи крупных населенных пунктах России. Самое заметное падение зафиксировано в Астрахани, где цена опустилась на 2,9%, достигнув отметки в 94,9 тыс. рублей за кв. метр.