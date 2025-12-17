«Расследуется»: Риелтор констатировал новый тренд на рынке вторички
Риелтор Апрелев: мошеннические схемы повысили осторожность покупателей вторички
Покупатели на вторичном рынке недвижимости стали осторожнее из-за мошеннических схем — «эффекта Долиной». Об этом рассказал основатель Гильдии риелторов РФ Константин Апрелев.
В беседе с «Татар-информ» Апрелев сообщил, что главным трендом стало требование покупателей к надёжному обеспечению сделок.
«Безусловно, мошеннические схемы повлияли на покупателей: теперь они стали гораздо более осторожными и требуют более серьёзной гарантии при сделках, особенно когда речь идёт о продаже жилья одинокими пожилыми людьми. Многие даже отказываются от таких покупок, несмотря на экономическую привлекательность сделки», — пояснил риелтор.Апрелев уточнил, что такие соглашения составляют менее 0,1% и на рынок не влияют. Но продать квартиру пожилым теперь сложно: нужно выписаться, пройти медосмотр и отчитаться о тратах. Этот процесс эксперт сравнил со следствием.