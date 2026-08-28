Выяснилось, в каком районе Москвы самые дешевые вторички
В начале августа 2026 года лидером рейтинга столичных локаций с наиболее низкой стоимостью готовых квартир стал район Капотня. Средняя цена квадратного метра здесь составила 211,6 тыс. рублей.
Вторую строчку рейтинга заняло Бирюлево Западное, где показатель средней стоимости «квадрата» достиг 214,7 тыс. рублей, пишет «РБК Недвижимость». Замыкает тройку лидеров Некрасовка с результатом 222,7 тыс. рублей за кв. метр. В первую пятерку самых доступных районов по цене вторичного жилья на начало августа также вошли Бирюлево Восточное (228,1 тыс. руб.) и Ивановское (228,7 тыс. руб.).
Как отметил руководитель аналитического центра «Инком-Недвижимость» Дмитрий Таганов, все участники топ-10 традиционно занимают высокие позиции в подобных рейтингах. Эксперт пояснил, что невысокая стоимость квартир в этих локациях обусловлена преобладанием устаревающего жилого фонда на вторичном рынке, а также удаленностью от станций метрополитена. Стоит напомнить, что месяцем ранее, в начале июля 2026 года, самым бюджетным районом для покупки готового жилья в Старой Москве признавалось Бирюлево Западное.
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