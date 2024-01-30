Назван крупнейший автопроизводитель в мире по итогам 2023 года

Фото: istockphoto/Greentellect_Studio
Крупнейший концерн Toyota и его дочерние фирмы Daihatsu и Hino за 2023 календарный год продали по всему миру 11,23 миллиона автомобилей, грузовиков и автобусов. Это позволило компании обойти Volkswagen и в четвёртый раз подряд стать мировым лидером по производству и продажам автомобилей.
В компании связывают успехи продаж с устойчивым спросом на автомобили бренда во всём мире, а также с сокращением дефицита полупроводников. По производству машин Toyota также стала лидером. С конвейеров автоконцерна в 2023 году сошли 11,5 миллиона автомобилей.
Читайте также:
«Автозавод Санкт-Петербург» выпустил первую партию автомобилей бренда Xcite
На бывшем заводе Volkswagen в РФ нашли тысячи иномарок
Haval отзовёт в РФ более 32 тысяч автомобилей
Александр Бойцов