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Haval отзовёт в РФ более 32 тысяч автомобилей

29 января 2024, 11:14
Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Отозваны будут автомобили, которые реализовали в период с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года.
ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», которое является официальным представителем Haval на рынке РФ, отзывает 32 156 автомобилей. Об этом сказано на сайте Росстандарта.

«Отзыву подлежат 32 156 автомобилей Haval F7 и F7x, реализованных с 1 декабря 2022 года по 27 декабря 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - уточняется в сообщении.

Машины отзывают из-за того, что есть вероятность попадания в разъем жгута проводов под водительским сидением влаги, за которым может последовать короткое замыкание электропроводки и оплавление разъема.

«На всех транспортных средствах будет проведена доработка разъема жгута проводов для исключения рисков попадания влаги», - сказано на сайте.
Ранее сообщалось, что у российских автодилеров появились сложности с обслуживанием китайских автомобилей, которые ввезли по параллельному импорту. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. У владельцев машин Geely, Exeed и Li Auto появились проблемы.

Они связаны с тем, что диагностическое оборудование не видит их автомобиль в базе. Ошибка возникает по причине того, что оборудование в транспорте, который произведен для Европы или Китая, отличается от оборудования, которое установлено на российских машинах. Многим автомобилистам приходится отказываться от ремонта.

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#новости
#автомобили
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Автосервисы отказываются от ремонта авто, ввезённых по параллельному импорту
29 января 2024, 09:39

Фото: istockphoto/xieyuliang

У российских автодилеров появились сложности с обслуживанием китайских автомобилей, которые ввезли по параллельному импорту.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Союз автосервисов. У владельцев машин Geely, Exeed и Li Auto появились проблемы. Они связаны с тем, что диагностическое оборудование не видит их автомобиль в базе. Ошибка возникает по причине того, что оборудование в транспорте, который произведен для Европы или Китая, отличается от оборудования, которое установлено на российских машинах. Многим автомобилистам приходится отказываться от ремонта.

«Часто дилеры физически не могут подключиться к автомобилю, провести диагностику, прочитать и снять ошибки. Например, в автомобиле Geely Monjaro более 60 блоков управления системами. Многие блоки, используемые для китайского рынка и для глобальных версий автомобилей, отличаются, и диагностическая система, которой пользуются российские дилеры, не способна ими управлять и диагностировать», — объяснили в Geely Motors Russia.
Водители начали обращаться за помощью к независимым станциям технического обслуживания, но и там возникли трудности. К примеру, с отсутствием русификации ПО автомобиля, сложности в обслуживании узлов, где необходимо подключение к официальным программам и связь с технической поддержкой.

Эксперты не исключают, что в будущем условия обслуживания автомобилей, ввезенных по параллельному импорту, будут ещё жестче.
Это вариант возможен, потому что Китай стремится защитить свои активы и основательно закрепиться на рынке.

Ранее сообщалось, что во время эксплуатации автомобилей из Китая зимой их владельцы зачастую жалуются на жидкокристаллические мониторы. Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

«У кого-то монитор вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», —объяснил Сергей Логинов.
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#автомобили
#китай
#машины
#автомобилисты
#ремонт
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Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России
Nestle предупредила о росте отпускных цен на корма для кошек и собак до 12%
26 января 2024, 10:30

Фото: iStock/TatyanaGl

Российское подразделение швейцарского производителя кормов для животных Nestle сообщило партнерам о повышении цен на свои товары до двенадцати процентов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что рост цен затронет бренды «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan. Повышение стоимости сухих и влажных кормов ожидается с 5 февраля 2024 года.

Согласно данным источника, подорожают также диетические ветеринарные корма и сухая кормовая добавка Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora. Корма Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают при оптовой торговле на четыре процента, сухой кошачий корм Felix — от шести до восьми процентов, корма Purina One — от одного до десяти процентов. Линейка ветеринарных кормов для собак в сухом виде по стоимости увеличится до десяти процентов, во влажном — на семь процентов.

Компания объяснила рост цен на корма увеличением закупочных цен на сырье. А также в качестве ​аргумента рассматривается ослаблением курса российской валюты.

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#подмосковье
#корм
#рост
#кошки
#собаки
#животные
#ветеринары
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В России аренда квартир выросла в цене на 18–24%
25 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto/marchmeena29

Число активных объявлений об аренде квартир в российских городах резко сократилось.
Об этом сказано в исследовании аналитического центра «ДОМ.РФ», пишут «Известия» 25 января. По состоянию на 1 января 2024 года предложений было 44 тысяч. Что почти в 2 раза ниже уровня трех минувших лет. При этом спрос на съемное жилье растет, а цены увеличиваются.

Эксперты отмечают, что в 2023 году квартиры стали сдавать быстрее. Но в условиях ограниченного выбора и ухода с рынка жилья наиболее привлекательных лотов аренда жилья в 2023 году сильно подорожала.

К примеру, в Москве средняя ставка аренды увеличилась на 40% за год, достигнув 91 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — на четверть, до 44 тысяч рублей, в остальных российских городах— на 18%, до 35 тысяч рублей.

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#квартира
#аренда
#новости
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На месте крушения Ил-76 найдены обломки ракеты
ТАСС: на месте крушения Ил-76 найдены обломки ракеты
25 января 2024, 15:09

Фото: iStock/May_Chanikran

На месте крушения российского военно-транспортного самолету Ил-76 в Белгородской области обнаружили фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время продолжается работа по поискам фрагментов упавшего самолета и металлических конструкций в большом радиусе от места крушения.

Также уточняется, что специалисты обнаружили элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, что подтверждает внешнее воздействие на самолет. Найденные элементы будут переданы на экспертизу.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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#самолет
#работа
#специалисты
#ракеты
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Почётный работник промышленности РФ Назарова: Не надо в непогоду носить замшу
25 января 2024, 14:41

Фото: istockphoto.com/Lilit Amirkhanian

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института кожевенно-обувной промышленности, почётный работник текстильной и легкой промышленности РФ Тамара Назарова не рекомендовала в снежную морозную погоду носить замшевую обувь.
«Я не рекомендую в холодную и снежную погоду носить элегантные модели из замши, так как даже попадание нескольких капель воды испортит обувь, что уж говорить о последствиях контакта с реагентами, вследствие чего она потеряет свою эстетичную форму», — прокомментировала в беседе с «Вечерней Москвой» Назарова.

Кроме этого, она посоветовала подбирать обувь по сезону. Также, по словам специалиста, обувь для защиты от реагентов и солей лучше обрабатывать специальными средствами, например, спреями.

Ранее стилист Анна Скороходова заявила, что в весенне-летнем сезоне этого года в тренде будут платья в стиле невесты, одежда с открытыми плечами и объёмные костюмы.

«Рефрен этой весны и грядущего лета – элегантность и простота. Особый акцент отводится на женственные образы. Стоит обращать на это внимание и подчеркивать собственную женскую индивидуальность и красоту», — добавила в беседе с «Москвой 24» Скороходова.

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#одежда
#обувь
#стилист
#зима
#рекомендации
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В РФ будут блокировать продажу просроченных продуктов
«Коммерсантъ»: В России начнут блокировать продажу просроченных продуктов
24 января 2024, 10:19

Фото: istockphoto/monticelllo

В российских магазинах с 1 апреля начнётся блокировка продажи просроченных продуктов.
В рамках расширения систем прослеживаемости товаров в стране с 1 апреля стартует поэтапное внедрение системы автоматической блокировки торговли продуктов с истекшим сроком годности на кассах магазинов, сообщает «Коммерсантъ».

Данный эксперимент Минпромторг начал в прошлом году. Главной его задачей было наладить механизм обмена сведений о цифровой маркировке продукции между магазинами.

В планах ведомства распространить данную практику на все группы товаров. Пока блокировка просрочки начнётся в 12-ти из них, включая табак, воду и молочную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России впервые с июня подешевели яйца. Согласно данным Росстата, за неделю с 10 по 15 января розничная цена на них снизилась на 0,2%. Однако заместитель исполнительного директора российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Шамиль Магомедов заявил «Радио 1», что полностью стоимость продукта нормализуется только в мае.

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#продукты
#магазины
#новости
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Автоэксперт Сажин усомнился в безопасности отечественных авто
23 января 2024, 21:54

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что пока отечественные автомобили не соответствуют требованиям безопасности.
Так он прокомментировал законопроект о локализации такси и каршеринга.

«У водителя должно быть желание сесть за руль автомобиля. Нельзя заставить его управлять транспортным средством. Если он привык ездить с комфортом на иномарке, где соблюдена эргономика и приятны внутренний интерьер, то вряд ли его заинтересует АвтоВаз. Автомобиль, как и людей, принято встречать по одежке, а провожать уже по техническим характеристикам», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

В связи с этим эксперт указал, что такую проблему поможет решит качественный российский автопром.

Ранее Владимир Сажин заявлял, что при приобретении подержанного автомобиля, в первую очередь, необходимо провести его независимую диагностику в автосервисе.

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#такси
#автомобиль
#законопроект
#автоваз
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Россиянам раскрыли, как категорически нельзя использовать электроодеяло
Профессор Шамин: Одеяло нельзя включать в скомканном виде и укрывать им животных
23 января 2024, 15:51

Фото: istockphoto.com/Freer Law

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин заявил, что электроодеяло нельзя использовать в мятом и скомканном виде, а также спать под ним с животными.
«Спать всю ночь можно только под одеялом, оснащённым специальной системой безопасности. Не пускайте домашних животных к себе: они могут пострадать сами, перегревшись, и повредить одеяло, что приведёт к замыканию или возгоранию. У каждого электроприбора есть срок службы, он указывается в инструкции. В отношении электроодеял его нужно соблюдать неукоснительно», — пояснил в беседе с RT Шамин.

Он также рекомендовал хранить и содержать такое одеяло в безопасном месте в помещении нормальной температуры. Кроме этого, на электроодеяло не нужно класть тяжести, также нельзя обрабатывать его химическими веществами.

Ранее сообщалось, что в Москве пожилая женщина погибла из-за загоревшегося электроодеяла.

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#пенсионерка
#электричество
#безопасность
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Риелтор Бендриков объяснил резкое подорожание малогабаритного жилья
Риелтор Бендриков: цены на маленькие квартиры растут из-за высокого спроса
23 января 2024, 14:22

Фото: iStock/simpson33

Малогабаритное жильё стремительно растёт в цене из-за высокого спроса. Об этом в беседе с MSK1.RU рассказали риелторы.
Риелтор Олег Бендриков рассказал, что у россиян однокомнатные квартиры и студии пользуются наибольшим спросом, поэтому именно на такую недвижимость заметнее растут расценки. Также в таких квартирах выше стоимость одного квадратного метра.

Основатель агентства недвижимости Евгений Яшенков добавил, что повышение стоимости на квартиры также вызвано распространившимся флиппингом. Речь идёт о покупке квартиры и её дальнейшей перепродаже после ремонта. Это довольно распространённая практика, поскольку, покупая самое дешёвое жильё, люди продают его дороже за счёт ремонта.

Бендриков также отметил, что в перспективе наблюдается сохранение спроса на однокомнатные квартиры и студии.

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#недвижимость
#квартира
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