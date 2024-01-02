Назван крупнейший должник России

Фото: iStock/ArtemSam
Белоруссия стала крупнейшим должником перед РФ. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Всемирного банка.
Отмечается, что на конец 2022 года общий объем долга Белоруссии составил 8,24 миллиарда долларов. При этом размер общей задолженности всех государств перед нашей старой — 28,9 миллиарда долларов.
По информации источника, после республики второе место по объему долга занимает Бангладеш, после него идут Индия, Египет и Вьетнам.
Ранее сообщалось, что единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. За год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов.
Читайте также:
РИА Новости: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
По информации источника, после республики второе место по объему долга занимает Бангладеш, после него идут Индия, Египет и Вьетнам.
Читайте также:
РИА Новости: Турция выразила желание обсудить с Россией создание газового хаба
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев
Екатерина Коршунова