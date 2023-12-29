Песков заявил о списке активов, которые могут изъять у иностранцев

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у РФ имеется список активов, которые могут изъять у иностранцев в ответ на их действия. Об этом Песков сообщил журналистам.
Песков отметил, что Россия заранее анализировали возможные ответные шаги на недружественные действия со стороны Запада, которые нарушают не только международные права, но и современную экономическую систему.
Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия ответит симметрично на возможное использование доходов от замороженных средств РФ в ЕС.
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Напомним, США предлагают передать Украине замороженные активы РФ с помощью траншей Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития. При этом Вашингтон публично не поддержал идею конфискации российских активов.
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Екатерина Коршунова