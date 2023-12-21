Названа стоимость российских активов пивоваренной компании Heiniken

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Российский бизнес пивоваренной компании Heiniken обошёлся новому собственнику, которым стала группа «Арнест», в 11,5-12 миллиардов рублей. Об этом сообщил её президент Алексей Сагал.
Группа получила 100% акций российского отделения Heiniken, а также семь пивоваренных заводов. Кроме того, «Арнест» взяла на себя обязательства по погашению долгов дочерней компании перед головным подразделением в размере 100 миллионов евро. По словам Сагала, именно обязательства по возврату этого долга являются ключевым элементом сделки.
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