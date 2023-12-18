Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск пивоваренной компании «Балтика» к датскому концерну Carlsberg Breweries. Он признал недействительным отказ в одностороннем порядке от лицензионных договоров об использовании российской компанией нескольких глобальных пивных брендов ответчика.
В рамках иска суд принял обеспечительные меры и запретил Роспатенту регистрировать прекращение прав «Балтики» на четыре товарных знака, а именно Tuborg, Kronenbourg, Seth & Riley s Garage, Holste, по заявлению соответствующих лицензиаров/ лицензиатов, если таковые последуют.
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