Суд разрешил «Балтике» использование пивного бренда Carlsberg

Белоруссия для Московской области – один из самых крупных партнёров по импорту и по экспорту. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв белорусскому президенту Александру Лукашенко. На встрече в Минске они обсудили вопросы экономического, торгового и гуманитарного сотрудничества, а также совместные проекты.