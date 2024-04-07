Названы главные торговые партнеры России

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Главным торговым партнером России стал Китай. Об этом сообщает издание РИА Новости со ссылкой на данные национальных статслужб.
Отмечается, что из топ-5 стран, с которыми больше всего сотрудничает Россия, больше не входят западные партнёры.
На втором месте находится Индия, товарооборот с которой в 2023 году вырос более чем в полтора раза. Также Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.
Прежде о товарообороте России с дружественными странами высказывался глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что попытки западных стран экономически изолировать Россию провалились.
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На втором месте находится Индия, товарооборот с которой в 2023 году вырос более чем в полтора раза. Также Россия продолжает сотрудничать с Турцией, Белоруссией и Казахстаном.
Прежде о товарообороте России с дружественными странами высказывался глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что попытки западных стран экономически изолировать Россию провалились.
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Анастасия Хохлова