Миру предрекли торговые войны из-за Китая

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Решение Китая сконцентрировать экономические усилия на производстве, а не на секторе недвижимости может спровоцировать торговые войны с Соединенными Штатами и странами Евросоюза. Об этом сообщает Bloomberg.
Из-за трудностей в экономике Китай стал больше ориентироваться на производство, чем на недвижимость, которая до этого обеспечивала около 20% роста экономики КНР. Данный механизм пока что помогает стране избежать рецессии. Власти нарастили выдачу кредитов промышленным предприятиям, чтобы они в свою очередь увеличили экспорт товаров. Сейчас Китай осуществляет поставки на зарубежные рынки примерно 45% произведенных товаров, поскольку жители КНР не могут приобретать все, что производится внутри страны.
Это помогло избежать спада, но при этом увеличило риск дисбаланса и рост напряженности в сфере торговли с другими государствами.
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Алина Юрчак