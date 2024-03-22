Названы популярные у россиян страны для покупки недвижимости в 2024 году

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В 2024 году в число самых востребованных стран, где россияне покупают жилье, вошли Турция, Кипр, Таиланд, ОАЭ и Франция. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные компании «Ricci | зарубежная недвижимость». Ее эксперты проанализировали рынок зарубежной недвижимости Европы и Азии.
Отмечается сохранение высокого покупательского интереса со стороны россиян. Так, количество сделок по покупке россиянами объектов в вышеуказанных странах выросло в этом году почти на 10% по сравнению с январем-февралем прошлого года.
Чаще всего граждане РФ приобретают дома, квартиры или апартаменты для отдыха и собственного проживания, диверсификации активов, а также получения иммиграционного статуса.
Эксперты также обращают внимание, что сейчас в наиболее востребованных локациях спрос существенно превышает качественное предложение.
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Ювелина Бернст