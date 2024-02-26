Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Названы регионы — лидеры по доступности бензина

Названы регионы — лидеры по доступности бензина

Названы регионы — лидеры по доступности бензина в России
26 февраля 2024, 00:39
Фото: iStock/ kckate16

Фото: iStock/ kckate16

РИА Новости провели исследование и выяснили, насколько доступен бензин в регионах России. Выяснилось, что больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия.
Отмечается, что в январе – сентябре 2023 года цены на бензин в России в основном увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате на январь 2024 года бензин марки АИ-92 в среднем по стране вырос на 7,2% по сравнению с январем 2023 года.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 руб. за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 руб.) и Курганская область (47,42 руб.).


Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области (+18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+15,6%). При этом они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Сахе, Магаданской области, Тыве, ХМАО – Югра, Забайкальском крае, Алтае и Дагестане – цены выросли на 10% и более.

Читайте также:

Автоэксперт Кадаков: В ближайшее время цены на бензин не изменятся

В Кабмине дали оценку идее регулирования цен на бензин и дизель

В Госдуме заявили, что удержать низкие цены на бензин в России невозможно
#бензин
#цены
#зарплата
#регионы
#топливо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские фермеры уничтожили 160 тонн украинской кукурузы
25 февраля 2024, 19:06

Фото: iStock/Julio Ricco

Украинский министр развития общин территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в социальной сети Х сделал заявление, что на территории Польши, через которую шёл груз, уничтожили 160 тонн зерна, предназначенного для других стран.
«Зерно шло транзитом в порт Гданьск, а затем в другие страны. Четвертый случай вандализма на польских железнодорожных станциях. Четвертый случай безнаказанности и безответственности», — написал министр.
Польское радио сообщило, что минувшей ночью неизвестные вскрыли восемь вагонов у населённого пункта Котомеж. Вагоны стояли на боковой ветке, поэтому действий злоумышленников никто не увидел, Они высыпали кукурузу рядом с составом на землю.

Полиция подозревает польских аграриев, которым сообщили, что ни зерно, ни кукуруза, ни рапс в Польшу из Украины не ввозятся. Представители сельского хозяйства в Польше понимают, что ввоз украинского зерна приведет их фермы к банкротству. Поэтому аграрии вышли на тропу войны.

Подобные инциденты происходили и раньше. На днях поляки на пропускном пункте «Дорохуск» повредили вагоны, перевозившие украинские бобы, а 20 февраля на железнодорожные шпалы высыпали из двух вагонов кукурузу в Медыке.

В июне 2022 года Еврособз отменил пошлины на все товары, импортируемые из Украины, и это привело к проблемам со сбытом продукции у европейских фермеров. В конце марта 2023-го Болгария, Румыния, Венгрия, Польша и Словакия потребовали вмешательства и изменения кризисной ситуации от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Читайте также:

Протестующие фермеры жгут костры перед зданием Европарламента в Брюсселе

«Известия»: Польские фермеры блокируют вагоны с украинским зерном

На Макрона попытались напасть французские фермеры
#полиция
#зерно
#польша
#украина
#фермер
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, чем Европа заменила русскую водку
Евросоюз поменял русскую водку на американский и украинский алкоголь
25 февраля 2024, 10:35

Фото: iSrock/niolox

В ответ на продолжающийся конфликт между Россией и Украиной Европейский союз ввел ряд санкций против России, в том числе запрет на импорт водки. Этот запрет оказал значительное влияние на рынок водки в ЕС, а также на экспорт водки из России, пишет РИА Новости.
В результате запрета Европейского Союза на ввоз российской водки, выгоду получили главным образом США, Черногория и Украина. В прошлом году эти государства существенно увеличили экспорт водки и других спиртных напитков в страны ЕС.

США добились впечатляющих результатов, удвоив объёмы поставок водки за год до 37,7 млн евро. Такой скачок мгновенно поднял Соединенные Штаты на первое место среди крупнейших поставщиков водки в Европейский Союз.

Черногория также продемонстрировала рост, увеличив экспорт алкоголя в ЕС на 13,4 млн евро и заняв четвертое место в списке крупнейших поставщиков. За один год объемы экспорта Черногории выросли в 2017 раз, достигнув 6,6 тысячи евро.

Украина закрепилась на второй строчке в рейтинге крупнейших импортеров с объемом поставок более 19 млн евро. По сравнению с 2022 годом, страна увеличила экспорт на 24,5%, или на 3,8 млн евро.

В список крупнейших импортеров также вошли Великобритания и Белоруссия. Англия нарастила поставки на 7% до 14,2 млн евро, а Беларусь — на 15% до 6,8 млн евро.

В то же время экспорт водки из России рухнул в 59 раз, достигнув лишь 617,3 тысячи евро. Это снижение стало следствием запрета на импорт водки из России, установленного шестым пакетом санкций.

Несмотря на запрет, некоторые государства Европейского Союза продолжали закупать российскую водку. Крупнейшими покупателями стали Германия (328,5 тысячи евро), Латвия (101,5 тысячи евро), Чехия и Голландия (по 60 тысяч евро).

Эмбарго русской водки в ЕС может привести к сокращению производства и потере рабочих мест в России. Кроме того, это может нанести ущерб бюджету страны, поскольку экспорт водки является одним из источников дохода.


Читайте также:

В Госдуме объяснили почему не получится продавать алкоголь онлайн

Нарколог Холдин рассказал, как алкоголь влияет на вес человека

Врач Тяжельников рассказал, почему нельзя пить алкоголь на улице
#запрет
#поставки
#ес
#рф
#алкоголь
#водка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Замгоссекретаря США Нуланд рассказала, куда деваются выделенные Украине деньги
CNN: Нуланд заявила, что большая часть выделяемых Киеву денег остается в США
25 февраля 2024, 02:07

Фото: сайт Госдепартамента США

Основная часть выделяемых США Украине средств остается в американской экономике, заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью телеканалу CNN.
«Мы должны помнить, что основная масса этих денег возвращается прямо в американскую экономику для производства оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места», — сказала Нуланд.

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

Помощь Киеву напрямую связана с национальными интересами США, с таким заявлением некоторое время назад выступила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она также заявила, что отсутствие помощи Соединённых Штатов сильно ударило как по украинскому бюджету, так и по возможностям Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Читайте также:

В Киеве помощь Украине назвали национальным интересом США

Зеленский: США не будут стратегическим партнёром, если не окажут помощь Киеву

Американский Сенат решил не выделять средства на помощь Украине и Израилю
#госдеп
#сша
#украина
#деньги
#финансирование
#рабочие места
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Великобританию призвали установить правовые нормы для изъятия российских активов
24 февраля 2024, 18:30

Фото: iStock/Larineb

Международные банки обратились к правительству Великобритании с требованием установления правовых принципов и обеспечения законности конфискации активов России.
По информации агентства Bloomberg, представители банковской индустрии опасаются, что в отсутствие четких межгосударственных механизмов репутация Лондона, как международного финансового центра, будет подорвана. Кроме того, они выражают обеспокоенность относительно вопросов верховенства права в Соединенном Королевстве.

Учитывая возможность будущих исков от Москвы, банки стремятся к определенной правовой защите или компенсации за свое участие в процессе изъятия активов.

Международная группа экспертов-юристов, участвовавшая в онлайн-заседании G7, выразила свою поддержку планам конфискации российских активов. В письме, адресованном представителям стран-участниц «Большой семерки», десять юристов обосновали законность такого шага, исходя из принципов международного права.

Следует отметить, что вопрос конфискации активов влечет за собой множество правовых и политических аспектов. Некоторые страны могут высказаться против такой меры, считая ее несправедливой или контрпродуктивной. Другие государства могут поддержать эту инициативу, рассматривая ее как необходимый инструмент для оказания давления на Россию.

Читайте также:

Bloomberg: Украину не спасут конфискованные активы России

Reuters: ЕС вряд ли конфискует замороженные российские активы

Песков предупредил, что РФ будет защищать свои активы и интересы
#права
#банки
#страны
#ес
#активы
#рф
#конфискация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минфин оценил влияние новых антироссийских санкций на американскую экономику
В Вашингтоне заявили, что антироссийские санкции не принесут вреда экономике США
24 февраля 2024, 00:59

Фото: iStock/Kiyoshi Tanno

Правительство США считает, что американская экономика не пострадает от антироссийских санкций и что доллар достаточно силен, чтобы оставаться доминирующей мировой валютой. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.
«Моя точка зрения по вопросу о том, приведет ли применение санкций к возникновению вызовов для доллара, заключается в том, что в конечном счете роль доллара в глобальной экономике будет определяться мощью нашей экономики», – отметил эксперт.

Адейемо также считает, что финансовая система США и доллар будут продолжать доминировать в мире.

Ранее Минфин США добавил в список новых санкций несколько российских банков и Национальную систему платежных карт (НСПК), оператором российской карты «Мир».

Также ранее Совет Европейского союза опубликовал заявление, в котором объявил о 13-м списке антироссийских санкций, в которой вошли 194 физических и юридических лица.

Читайте также:

«Совкомфлот» попал в обновленный список американских санкций

Минфин США включил в новый пакет санкций ряд российских банков

Нуланд охарактеризовала новые антироссийские санкции как «сокрушительные»
#сша
#санкции
#ограничения
#минфин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций
НСПК: Новые санкции США никак не скажутся на работе платёжной системы «Мир»
23 февраля 2024, 20:00

Фото: istockphoto

Новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Все операции выполняются в штатном режиме, и совсем не от слова «США».
Об этом сообщила пресс-служба НСПК. Платёжные карты «Мир» и СБП (система быстрых платежей) функционируют как обычно и доступны в полном объёме. Аналитик, генеральный директор информационно-аналитического агентства «Рустелеком» Юрий Брюквин тоже уверен, что кардинально ничего не изменится, так как транзакции в большинстве своём замкнуты внутри страны. Для тех, кто находится за рубежом, также всё как работало, так и будет работать, сказал эксперт. Ведь они находятся в дружественных странах, никогда всерьёз не воспринимавших многочисленные санкции Запада.

В пресс-службе операционного и платёжного клирингового центра дополнительно уточнили, что обработка операций по картам международных платёжных систем, выпущенным российскими банками, также будет проводиться без ограничений и в рабочем режиме.

Читайте также:

Глава НСПК Комлев заявил, что установка терминалов «Мир» за границей законна

Карты «Мир» впервые заняли более половины платежного рынка России

Банки Лаоса начали принимать карты «Мир», сообщил российский посол
#санкции
#эксперт
#карты
#страны
#обработка
#мир
#служба
#сша
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший завод Hundai в Петербурге начал сборку машин под брендом Solaris
22 февраля 2024, 20:17

Фото: istockphoto/jetcityimage

Компания AGR Automotive Group (ООО «АГР») дала в России старт продажам автомобилей под брендом Solaris. Сборка машин производится в Санкт-Петербурге на площадке бывшего завода Hundai.
На предприятии будут собирать четыре модели, сообщает пресс-служба компании. Продажи начались сегодня, 22 февраля. В Петербурге будут производить пятиместный седан Solaris HS, кроссовер Solaris HC, обычный седан Solaris KRS и кросс-хэтчбэк Solaris KRX. Автомобили будут реализовываться через собственную дилерскую сеть, уточнили в руководстве фирмы.

Отмечается, что ранее принадлежавшее Hundai предприятие ООО «Автомобильный завод "АГР"» в январе приобрела компания «Арт-Финанс», материнская компания AGR Automotive Group. Завод является предприятием полного производственного цикла и включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки. В данный момент штат насчитывает 800 человек.

Читайте также:

В Пушкинском округе построят завод по производству автомобильных фильтров

АвтоВАЗ «не потянул» переданный завод Nissan и вернёт его в госсобственность

В Электростали начали строить завод автомобильной спецтехники
#автомобили
#завод
#предприятие
#компании
#кросс
#служба
#санкт-петербург
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные магазины вошли в число лучших по итогам покупательского голосования
22 февраля 2024, 18:50

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода

Магазины Московской области вошли в число лучших по итогам года. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Подведены итоги всероссийской премии «Лучший магазин года», в рамках которой покупатели с помощью голосования определяли, какой сетевой и онлайн-магазин станет лучшим в этом году. На премию номинированы торговые сети и магазины всей страны. В выборе приняли участие более 2 млн 100 тыс. покупателей.
«Не первый год в число лучших входят представители Московской области. В 2022 году звание лучшего онлайн-магазина получила кондитерская фабрика «Конфаэль» из Красногорска, а лучшим сетевым магазином было признано «Рузское молоко» из Рузы. В 2023-м эту награду получили ещё два магазина региональных производителей», – пояснил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
По данным министерства, лучшим сетевым магазином в прошлом году была признана компания «Рузское молоко». Производитель предлагает широкий ассортимент молока, творога, йогуртов, масла, сыра и мёда.
Онлайн-магазином 2023-го стала «Сыроварня Олега Сироты» из Истры. В продаже – большой выбор твёрдых сыров, йогуртов, молочной продукции и подарочных наборов.

Читайте также:

В Пушкинском округе построят завод по производству автомобильных фильтров

В День предпринимательства на выставке «Россия» представят достижения Подмосковья

В создание новых подмосковных индустриальных парков вложат 129,5 млрд рублей
#минсельхозпрод мо
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#московская область
#магазины
#голосование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкинском округе построят завод по производству автомобильных фильтров
22 февраля 2024, 17:34

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Завод по производству фильтров для систем вентиляции и кондиционирования салонов автомобилей, а также элементов для очистки воздуха, который подаётся в двигатели внутреннего сгорания, построят на территории Пушкинского городского округа, благодаря предприятию для жителей муниципалитета откроются новые вакансии, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Инвестор — компания «МОТОРЪ» — вложит в реализацию проекта около 80 млн рублей. Строительство предприятия планируется начать в первом квартале 2025 года. На заводе будет создано около 20 рабочих мест», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Фильтры, которые будут выпускать на подмосковном заводе, подойдут автомобилям различных марок и классов. Всего на производстве в Пушкинском округе планируют изготавливать около 300 наименований продукции.

Читайте также:

В День предпринимательства на выставке «Россия» представят достижения Подмосковья

В округе Чехов создадут более 1,4 тыс. рабочих мест

На горнодобывающем производстве в Перу заработало подмосковное оборудование
#пушкинский округ
#завод
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф