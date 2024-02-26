Названы регионы — лидеры по доступности бензина

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РИА Новости провели исследование и выяснили, насколько доступен бензин в регионах России. Выяснилось, что больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители Республики Ингушетия.
Отмечается, что в январе – сентябре 2023 года цены на бензин в России в основном увеличивались, причем быстрыми темпами, но в четвертом квартале немного снизились. Однако в начале 2024 года цены вновь стали расти. В результате на январь 2024 года бензин марки АИ-92 в среднем по стране вырос на 7,2% по сравнению с январем 2023 года.
Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 руб. за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 руб.) и Курганская область (47,42 руб.).
Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области (+18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+15,6%). При этом они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Сахе, Магаданской области, Тыве, ХМАО – Югра, Забайкальском крае, Алтае и Дагестане – цены выросли на 10% и более.
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Минимальная стоимость бензина АИ-92 в январе 2024 года зафиксирована в Республике Коми (47,14 руб. за литр). За ней следуют Челябинская область (47,16 руб.) и Курганская область (47,42 руб.).
Наиболее существенно цены выросли в Сахалинской области (+18,1%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+15,6%). При этом они остаются в числе лидеров по доступности. Еще в семи регионах – Сахе, Магаданской области, Тыве, ХМАО – Югра, Забайкальском крае, Алтае и Дагестане – цены выросли на 10% и более.
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Ювелина Бернст