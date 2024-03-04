Названы регионы – лидеры по уровню безработицы

В Новосибирской области в 2023 году доля займов сроком до 7 дней в среднем составила 7,3%, сократившись в два раза за год (2022 г. — 14,4%). Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование Moneyman (входит в финтех-группу IDF Eurasia).