Названы регионы – лидеры по уровню безработицы

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Чукотка и Ямало-Ненецкий автономный округ стали лидерами среди российских регионов по уровню безработицы по итогам четвертого квартала 2023 года, замкнули список Ингушетия и Дагестан, свидетельствует исследование РИА Новости.
В лидирующую группу с уровнем безработицы меньше 2% также вошли Санкт-Петербург, Хакасия, Москва, Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Новгородская область, Оренбургская, Калужская, Самарская и Амурская области, а также Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.
Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа.
Эксперты отмечают, что в России наблюдается устойчивая тенденция к снижению уровня безработицы. А главной проблемой в экономике страны все чаще называют не безработицу, а дефицит кадров. В рейтинге стран Европы по уровню безработицы Россия занимает четвертую строчку.
По сведениям Росстата, в декабре 2023 года у женщин на поиск работы уходило в среднем 5,6 месяца, а у мужчин — 5,3 месяца.
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Наиболее сложная ситуация с трудоустройством остается в республиках Северного Кавказа.
По сведениям Росстата, в декабре 2023 года у женщин на поиск работы уходило в среднем 5,6 месяца, а у мужчин — 5,3 месяца.
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Ювелина Бернст