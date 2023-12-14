Путин: безработица в России составляет 2,9%

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в России составляет 2,9%. Об этом глава государства Владимир Путин сообщил в рамках мероприятия «Итоги года с Владимиром Путиным». На большой пресс-конференции присутствуют представители СМИ, в том числе иностранных.
По словам президента, экономика России развивается. Государство принимает меры для стабилизации экономического состояния граждан.
Глава государства добавил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%.
Кроме того, с 2024 года будет повышен МРОТ.
Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в ноябре этого года составила 1,11% после 0,83% в октябре. Кроме того, уточнялось, что за период с января по ноябрь цены в России увеличились в общей сложности на 6,64%.
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Глава государства добавил, что реальная зарплата в РФ по итогам года вырастет примерно на 8%, реальные доходы населения - примерно на 5%.
Напомним, по данным Росстата, инфляция в России в ноябре этого года составила 1,11% после 0,83% в октябре. Кроме того, уточнялось, что за период с января по ноябрь цены в России увеличились в общей сложности на 6,64%.
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Анастасия Крестьянова