Названы страны Европы с наиболее быстрым ростом цен на газ

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Цены на природный газ в Румынии, Греции и Дании в прошлом году упали вдвое, в то время как в Литве они выросли почти на 70%, сообщается в исследовании РИА Новости.
Отмечается, что в Польше и Словакии стоимость выросла более чем на 20%. В рейтинге представлены 30 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Австрия, Германия, Италия, Великобритания, Франция, Испания и другие государства.
Снижение уровня цен наблюдалось в 14 странах. В Румынии стоимость природного газа упала на 55,5% в Греции – на 42,1%, в Дании – на 41,3%. Цена на газ в России не изменилась и в I квартале оставалась на уровне 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году отечественная добыча газа увеличилась – с января по апрель 2024 года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.
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Снижение уровня цен наблюдалось в 14 странах. В Румынии стоимость природного газа упала на 55,5% в Греции – на 42,1%, в Дании – на 41,3%. Цена на газ в России не изменилась и в I квартале оставалась на уровне 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2024 году отечественная добыча газа увеличилась – с января по апрель 2024 года было добыто 246,4 миллиарда кубометров.
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Александр Климов