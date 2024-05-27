Стали известны лидирующие по доступности газа для населения в Европе страны

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В прошлом году Россия заняла второе место по доступности газа для населения в Европе. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости о доступности природного газа для населения.
Отмечается, что Казахстан находится на первом месте. В исследовании говорится, что жители республики могут купить более 10 тысяч кубометров газа за среднемесячную зарплату.
Третье место заняла Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и другие государства.
Ранее стало известно, что Италия стала основным покупателем российского газа среди стран ЕС, увеличив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это был самый высокий показатель с февраля 2023 года.
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Третье место заняла Белоруссия. Всего в рейтинг вошли 30 стран, в том числе Германия, Австрия, Франция, Великобритания, Италия, Испания и другие государства.
Ранее стало известно, что Италия стала основным покупателем российского газа среди стран ЕС, увеличив закупки топлива в марте. Власти страны увеличили закупки в 2,6 раза до 238,5 миллиона евро. Это был самый высокий показатель с февраля 2023 года.
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Александр Климов