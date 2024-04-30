Страны G7 намерены отказаться от импорта российского газа ради Украины

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Страны G7 собираются отказаться от импорта российского газа ради Украины.
Как сказано в заявлении, составленном по итогам двухдневной конференции в Турине, министры энергетики стран «Большой семёрки» договорились продолжить процесс отказа от импорта газа из РФ, а также продуктов и технологий в сфере атомной энергетики.
По их мнению, это крайне важно для поддержки Украины. Также они думают над другими вариантами продукции, которую можно запретить привозить в свои страны из России, «чтобы Украина победила».
Ранее Штаты и Британия ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, чтобы Москва не могла снабжать средствами российскую армию.
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По их мнению, это крайне важно для поддержки Украины. Также они думают над другими вариантами продукции, которую можно запретить привозить в свои страны из России, «чтобы Украина победила».
Ранее Штаты и Британия ввели запрет на импорт алюминия, меди и никеля из России, чтобы Москва не могла снабжать средствами российскую армию.
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Алёна Самарева