Нефть марки Brent торговалась по $88 за баррель впервые за полгода

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне текущего года на лондонской бирже ICE поднималась до отметки $88 за баррель. Это произошло впервые с 30 октября 2023 года.
В середине марта цена нефти Brent после четырехмесячного перерыва закрепилась выше $85 за баррель. Стоимость российской Urals достигла отметки $73 за баррель. Аналитики связывают рост цены на «чёрное золото» с дисбалансом спроса и предложения, связанным с продолжающимися атаками хуситов на торговые суда, в том числе танкеры, перевозящие нефть.
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Александр Бойцов