Цена на нефть превысила 85 долларов за баррель впервые с 7 ноября

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На 14 марта цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 1,34%, достигнув отметки в $85,16 за баррель к 17:15 по московскому времени.
Это первый раз с начала ноября 2023 года, когда цена превысила отметку в $85 за баррель. Как отмечает РБК, рынок нефти продолжает свой рост второй день подряд, и за это время котировки Brent увеличились на 3,34%.
Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,71%, достигнув отметки в $81,08 за баррель.
Прогнозы Международного энергетического агентства поддержали рынок нефти. Эксперты организации предполагают, что в течение 2024 года мировые рынки нефти столкнутся с дефицитом предложения вместо ранее ожидаемого профицита, в связи с тем, что ОПЕК+ продолжит сокращение добычи во второй половине года. Недавно Саудовская Аравия, Россия и другие члены ОПЕК+ объявили о соглашении продлить сокращение добычи на 2 миллиона баррелей в сутки до середины 2024 года.
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Цена нефти WTI на Нью-Йоркской товарной бирже выросла на 1,71%, достигнув отметки в $81,08 за баррель.
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Артем Кузьмин