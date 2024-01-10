Финансист Бабин: Снижение цен на нефть – один из рисков для рубля

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Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин перечислил факторы риска для курса рубля в будущем, к которым отнёс снижение цен на нефть, восстановление импорта и высокие расходы госбюджета в РФ.
«Препятствовать укреплению курса рубля в дальнейшем может неблагоприятная конъюнктура сырьевого рынка. Цены на нефть и большинство других ключевых сырьевых товаров российского экспорта находятся недалеко от минимумов за несколько лет. Это обуславливает недостаточный объем экспортной выручки, что ограничивает приток иностранной валюты на внутренний рынок», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.Такие процессы, по словам эксперта, останавливает жёсткая политика ЦБ и высокие требования к валютной выручке.
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