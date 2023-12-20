Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских компаниях

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Президент РФ Владимир Путин подписан указ, лишающий немецкую нефтегазовую компанию Wintershall и австрийскую OMV прав в компаниях, которые занимались разработкой Ачимовских отложений Уренгойского месторождения и Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом пишет РБК.
Путин распорядился, чтобы все права и обязанности совместных предприятий (СП) перешли к ООО, созданным российским правительством. Уточняется, что акционеры из РФ получат в них доли, пропорциональные долям в СП.
В публикации говорится, что доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших совместных предприятиях, перейдут к ООО. В свою очередь их предлагается приобрести «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями) и АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением). При этом средства от продажи будут перечислены на спецсчета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.
Владимир Путин 22 декабря 2022 года подписал указ, запрещающий «Газпрому» приобретать газ и услуги у СП из «недружественных» государств — немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV — до 1 октября 2023 года.
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В публикации говорится, что доли, пропорциональные доле собственности иностранных компаний в бывших совместных предприятиях, перейдут к ООО. В свою очередь их предлагается приобрести «Газовым технологиям» (в ООО, связанном с Ачимовскими отложениями) и АО «СОГАЗ» (в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением). При этом средства от продажи будут перечислены на спецсчета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.
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Диана Аванесян