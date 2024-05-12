Некоторым россиянам запретили выезд за границу из-за ремонта

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Незаконная перепланировка жилых помещений может привести к тому, что их владельцам запретят выезд за границу, рассказала в интервью «Прайм» адвокат Елена Кудерко.
По ее словам, запретить выезд за границу может и закон об исполнительном производстве. При этом должники зачастую узнают об этом только при прохождении таможни.
«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», – отметила Кудерко.
Она уточнила, что данная мера применяется не только к финансовым, но и к нефинансовым долгам. Речь идет о действиях, которые должны совершить граждане, например, восстановить квартиру, то есть отменить перепланировку, признанную незаконной.
Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на то, что не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах.
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«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», – отметила Кудерко.
Она уточнила, что данная мера применяется не только к финансовым, но и к нефинансовым долгам. Речь идет о действиях, которые должны совершить граждане, например, восстановить квартиру, то есть отменить перепланировку, признанную незаконной.
Ранее российские путешественники начали массово жаловаться на то, что не могут выехать за границу из-за ошибок в паспортах.
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Александр Климов