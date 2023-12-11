Новые правила выезда за границу: кому запретят выезд из России, как вернуть загранпаспорт

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11 декабря в законную силу вступают поправки, которые регулируют правила выезда и въезда в Россию. О том, в каких случаях загранпаспорт может быть признан недействительным, куда и как сдать документ, и как его получить обратно при устранении условий, ограничивающих беспрепятственный выезд из страны, расскажет редакция «Радио 1».
В России вступили в силу новые правила выезда за границу
Кому запретят выезд из России
После вступления поправок в законную силу 11 декабря 2023 года, беспрепятственно покидать страну смогут не все категории граждан. Выезд из России будет запрещен подозреваемым и обвиняемым в уголовных преступлениях, банкротам, должникам, военнослужащим ВС РФ и работникам федеральных органов власти, которые проходят военную службу.
Также речь идет об имеющих доступ к гостайне, работниках ФСБ и тех, кто был уволен со службы в течение пяти лет, а также сообщившим о себе заведомо ложные сведения.
Кроме того, покинуть страну не смогут призванные на срочную военную службу или мобилизованные.
Что делать, если потерял паспорт в другой стране
Ограничить выезд из России могут судебные приставы, если задолженность гражданина превышает 30 тысяч рублей. Покинуть страну не смогут должники по алиментам, и те, кто имеет задолженность более 10 тысяч рублей, если истекли два месяца после того, как срок на добровольную уплату задолженности закончился.
Перед планированием поездки, лучше уточнить информацию о наличии или отсутствии задолженностей в Федеральной службе судебных приставов.
Кому нужно сдавать загранпаспорт
В соответствии с поправками, россияне обязаны сдать загранпаспорт на хранение после того, как получили уведомление об ограничении их выезда из страны. Однако это правило действует только в трех случаях: при допуске к сведениям, содержащим государственную тайну, при призыве на военную службу или направлении на альтернативную гражданскую службу, после увольнения из органов ФСБ.
Как и куда сдать загранпаспорт
Принимать документы будут органы власти, которые прежде их выдавали, например МВД, МИД, ФСБ или государственная организация, которая применила к гражданину это ограничение. Ведомство оформит акт приема-передачи в двух экземплярах — для владельца паспорта и уполномоченного органа, ведущего соответствующий учет.
Порядок получения загранпаспорта обратно
Если ограничение на выезд было связано с призывом, получить загранпаспорт обратно можно только при предъявлении ведомству военного билета с отметкой об окончании службы. В случае запрета выезда по другим основаниям, россиянин может вернуть документ в день обращения, если ограничение было снято.
Если россиянин подает заявление не по месту хранения документа, то возврат осуществляется в течение пяти рабочих дней.
Озвучена наиболее частая причина отказа в выдаче загранпаспорта
Что будет, если не сдать загранпаспорт
Установленный перечень оснований недействительности загранпаспортов, в настоящее время не предусматривает штрафы или иные меры наказания для тех, кто не сдал загранпаспорт самостоятельно. Однако покинуть страну при ограничениях на выезд все равно не получится.
В России с июля 2024 года вырастет госпошлина на загранпаспорт
С 1 июля 2024 года госпошлина за выдачу биометрического загранпаспорта увеличится на 20%. За документ нового образца россиянам придется заплатить 6000 рублей. Соответствующий закон прежде подписал президент России Владимир Путин.
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Анастасия Крестьянова