Немецкая компания Knauf передаст бизнес в России местным предпринимателям

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Крупнейший в мире производитель строительных материалов немецкая компания Knauf намерена передать свои российские активы под управление местного менеджмента. Об этом рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.
В интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) он уточнил, что сделка по передаче активов подразумевает право опциона, то есть обратного выкупа, в течение двух лет. Knauf принял решение о том, что они передадут менеджменту свою компанию в России, выплатив в бюджет причитающуюся за это сумму, сказал замминистра.
Окончательное решение будет принято до конца июня, добавил Евтухов. Отмечается, что российский бизнес компании из ФРГ планируется передать под местное управление для того, чтобы в будущем сохранить рабочие места для более чем четырёх тысяч сотрудников.
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Александр Бойцов