В ФРГ начали расследование по факту участия Knauf в восстановлении Мариуполя

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Прокуратура ФРГ начала доследственную проверку в отношении строительной компании Knauf после того, как появилась информация об использовании материалов предприятия в восстановительных работах в Мариуполе. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал официальный представитель ведомства Тобиас Костух.
Он обратил внимание на то, что проверка инициирована для того, чтобы установить имел ли вообще место быть факт преступления.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщала, что студенческие отряды будут отправляться в Мариуполь для восстановления разрушенной инфраструктуры города. По ее словам, в такие отряды в 2023 году вступили более 200 тысяч студентов из различных регионов страны.
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Анастасия Хохлова