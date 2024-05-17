Суд арестовал активы немецкого Unicredit на 462,7 миллиона евро

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по запросу ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи», наложил арест на активы немецкого Unicredit Bank AG и связанных с ним российских юридических лиц на сумму около 462,7 миллиона евро (более 45,7 миллиарда рублей по текущему курсу). Это следует из опубликованного в пятницу определения суда.
Суд наложил арест на ценные бумаги и денежные средства, принадлежащие Unicredit Bank AG и российскому АО «Юникредит банк», включая средства на всех банковских счетах, в том числе корреспондентских и иных счетах, за исключением счетов типа «С» и «И», а также на недвижимое имущество.
Суд запретил «Юникредит банку» распоряжаться (продавать, предоставлять в качестве обеспечения обязательств или обременять иным образом) 100% долей в ООО «Юникредит лизинг», а этой компании — распоряжаться 100% долей в ООО «Юникредит гарант». Также ООО «Юникредит лизинг» и ООО «Юникредит гарант» запрещено отчуждать имущество, балансовая стоимость которого совокупно превышает 5% балансовой стоимости всех активов.
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