«Никто из них не сможет»: в России высказались о возвращении западных компаний

21 июня 2025, 13:39

Глава ВТБ Костин: западные компании пока не могут вернуться в Россию

Фото: iStock/ Tippapatt

Западные компании в настоящий момент не могут вернуться в Россию. Об этом во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) объявил глава ВТБ Андрей Костин.





Глава ВТБ обратил внимание, что зарубежные компании не хотели уходить из России, но их заставили руководители тех государств, где они функционировали. Пока не изменится политика в отношении Москвы со стороны правительств Европы и Соединенных Штатов Америки, никакие организации «не смогут вернуться» на российский рынок.





«Я говорил со многими нашими коллегами после их ухода и они все говорили, что никто их них уходить не хотел. Их просто заставили <...> Поэтому будем ждать. Все зависит от того, как будет развиваться политическая ситуация», — подчеркнул Костин в беседе с RT.