Путин заявил о необходимости массового использования цифрового рубля

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Использование цифрового рубля необходимо сделать массовым. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании ПМЭФ.



По словам главы государства, в РФ данный пилотный проект реализуется практически два года. Путин призвал Центробанк и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля среди граждан и для бизнеса.

О том, что нужно знать о цифровом рубле — в материале «Радио 1».

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.

Екатерина Коршунова

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