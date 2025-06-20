Путин заявил о необходимости массового использования цифрового рубля
Использование цифрового рубля необходимо сделать массовым. Об этом президент России Владимир Путин сообщил на пленарном заседании ПМЭФ.
По словам главы государства, в РФ данный пилотный проект реализуется практически два года. Путин призвал Центробанк и кабмин ускорить внедрение цифрового рубля среди граждан и для бизнеса.
О том, что нужно знать о цифровом рубле — в материале «Радио 1».
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.
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