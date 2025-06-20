Путин обозначил цель по снижению уровня бедности в России

Путин поставил задачу снизить уровень бедности в РФ до 5%
Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин обозначил цель по снижению уровня бедности в РФ. Об этом он сообщил на пленарном заседании ПМЭФ.



В 2000 году уровень бедности в РФ был 29%, отметил президент. Путин поставил задачу снизить уровень бености до пяти процентов на основе повышения производительности труда.

Глава государства добавил, что по итогам прошлого года уровень бедности в стране достиг рекордных 7,2%.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня.

Екатерина Коршунова

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