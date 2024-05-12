Новак анонсировал переход России к новой модели экономического развития

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По словам кандидата на должность вице-премьера, исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Александра Новака, Россия в ближайшее время перейдёт к новой модели экономического развития.
В ходе заседания комитета Государственной думы РФ по энергетике он уточнил, что эта модель будет основана на росте предложения. По словам Новака, для достижения этой цели будет запущен новый национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика». Он будет сформирован в ближайшие несколько месяцев.
К ключевым задачам топливно-энергетического комплекса страны Новак отнёс обеспечение внутреннего рынка страны качественными энергоресурсами в надлежащем объёме, а также реализацию экспортного потенциала отрасли.
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Александр Бойцов