Новак: Россия сократит добычу нефти во втором квартале 2024 года

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В целях стабилизации мирового рынка нефти Россия принимает решение о дополнительном добровольном сокращении добычи и экспорта нефти во втором квартале 2024 года. Такое заявление сделал 3 марта вице-премьер Александр Новак.
По его словам, совокупное сокращение составит 471 тысячу баррелей в сутки. Это дополнение к ранее объявленному в апреле 2023 года добровольному сокращению на 500 тыс. баррелей в сутки, которое продлится до конца декабря 2024 года.
Объём сокращения будет постепенно увеличиваться в течение квартала:в апреле 350 тысяч баррелей добычи и 121 тысяча баррелей экспорта, в мае — 400 тысяч баррелей добычи и 71 тысяча баррелей экспорта, а в июне 471 тысяча баррелей добычи.
Основной причиной сокращения добычи и экспорта нефти является стремление России поддержать стабильность на мировом рынке. Это решение направлено на сбалансирование спроса и предложения, что позволит избежать резких колебаний цен на нефть. Добровольное сокращение добычи нефти Россией может создать определенное напряжение на мировом рынке, особенно в краткосрочной перспективе. Однако влияние в перспективе будет зависеть от ряда факторов, таких как восстановление спроса на нефть со стороны Китая и реакция производителей нефти из других стран.
Ранее сообщалось, что с 1 марта Болгария перестанет импортировать российскую нефть. Таким образом, София раньше срока отказалась от действующего для нее до конца текущего года освобождения от запрета на ввоз данного энергоресурса из России.
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Объём сокращения будет постепенно увеличиваться в течение квартала:в апреле 350 тысяч баррелей добычи и 121 тысяча баррелей экспорта, в мае — 400 тысяч баррелей добычи и 71 тысяча баррелей экспорта, а в июне 471 тысяча баррелей добычи.
Ранее сообщалось, что с 1 марта Болгария перестанет импортировать российскую нефть. Таким образом, София раньше срока отказалась от действующего для нее до конца текущего года освобождения от запрета на ввоз данного энергоресурса из России.
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Сергей Калугин