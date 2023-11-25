Новый президент Аргентины Милей решил не менять песо на доллар

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей, который во время выборов обещал ликвидировать Центральный банк и заменить национальную валюту песо на американский доллар, отказывается от своих идей.
Об этом сообщает Financial Times. Экономист Эмилио Окампо является сторонником долларизации Аргентины. Его Милей планировал назначить новым главой ЦБ. Но после победы на выборах, возможно, изменил свою позицию по экономическим вопросам. Он уже не рассматривает кандидатуру Окампо на пост главы Центрального банка.
Во время предвыборной гонки Милей говорил, что песо сейчас стоит «меньше, чем экскременты», а Центральный банк Аргентины должен быть «взорван».
Инфляция в стране за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября она достигла 142,7%.
Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик считает себя анархо-капиталистом.
После победы Милей сообщил, что цены в стране были искусственно занижены. Именно поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией.
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«Единственной целью назначения Окампо в [Центральный банк] была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», —рассказал собеседник издания Financial Times.
Инфляция в стране за последний год ускорилась до самого высокого уровня с 1991 года. В середине октября она достигла 142,7%.
Хавьер Милей одержал победу на выборах президента Аргентины 20 ноября. Политик считает себя анархо-капиталистом.
После победы Милей сообщил, что цены в стране были искусственно занижены. Именно поэтому страна неизбежно столкнется с инфляцией.
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Мария Фирсова