Политолог Маркелов объяснил стремление Милея урегулировать украинский кризис

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Политолог Сергей Маркелов прокомментировал предложение нового аргентинского лидера Хавьера Милея к президенту Украину Владимиру Зеленскому об участии последнего в конференции, посвящённой урегулированию украинского конфликта.
Эксперт считает, что такое предложение нового президента Аргентины вызвано желанием сделать так, чтобы о нём говорил весь мир. Он подчеркнул, что в инициативе Милея кроме самопиара нет ничего.
До этого политический обозреватель Андрей Перла предпологал, что США бояться, что страны Южной Америки начнут понимать российскую аргументацию в вопросе украинского кризиса и вставать на сторону России.
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«Есть предположение, что Милей — это проамериканская пешка, который должен придерживаться западной модели поведения в вопросе российско-украинского конфликта. Но несмотря на его позицию, США не готовы ему пока доверять такие серьёзные темы. Он шут и клоун, чтобы всерьез пытаться решить такой сложный вопрос, касающийся украинского кризиса», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Маркелов.
«США боятся, что так называемый Глобальный Юг начнёт понимать аргументы РФ о причинах боевых действий на Украине, что уже происходит. Также американцы сильно опасаются, что дешёвые и целевые китайские инвестиции для Латинской Америки и Африки заменят возможность американских и европейских инвестиций», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Перла.Читайте также:
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Мелисса Тимофеева