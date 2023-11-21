Сенатор Пушков раскрыл, чем обернётся для Аргентины политика нового президента

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Политика нового президента Аргентины Хавьера Милея может привести страну к катастрофе. Таким мнением в своём Telegram-канале поделился сенатор Алексей Пушков.
Напомним, что по итогам президентских выборов, которые завершились в Аргентине в воскресенье, победу одержал крайне правый политик Хавьер Милей. В его планах – перевести страну на расчёты в долларе США, как официальной валюте, отказаться от сотрудничества с Россией, Китаем и Бразилией в пользу США и Израиля. Также Милей выступает против членства Аргентины в БРИКС, объясняя свою позицию нежеланием сотрудничать с коммунистами и социалистами.
Пушков, комментируя избрание Милея, заявил, что его политика, вероятнее всего, приведёт Аргентину к катастрофе.
Также сенатор отметил, что за кандидата проголосовало большое количество молодёжи «с айфонами вместо мозгов».
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Пушков, комментируя избрание Милея, заявил, что его политика, вероятнее всего, приведёт Аргентину к катастрофе.
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Анастасия Чинкова