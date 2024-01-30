Новый распределительный центр Wildberries будет построен в Ленинградской области

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Основатель и владелица маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко договорились о строительстве в регионе нового склада и распределительного центра. Он будет на треть больше того, что сгорел в Шушарах.
По словам Дрозденко, инвестиции фирмы Wildberries в проект составят около 9 миллиардов рублей. Новый объект позволит складировать и хранить до 14 миллионов единиц товарной продукции в год. Логистическая обработка товаров составит 115 единиц в год. Будет создано 7,5 тысячи новых рабочих мест. Реализовать проект запланировано к IV кварталу 2025 года, но первая очередь, по словам Бакальчук, будет запущена уже в этом году.
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Александр Бойцов