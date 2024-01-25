Wildberries уволила пятерых сотрудников, мечтавших сжечь склад в Шушарах

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Компания Wildberries уволила пятерых сотрудников, которые мечтали устроить пожар на складе в Шушарах, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По информации СМИ, сотрудники грезили о пожаре из-за ненависти к своей работе. Они обсуждали планы поджога в устной форме, а также писали о них в чатах. Однако, как оказалось, никто из уволенных не имеет отношения к реальному пожару, который разгорелся на петербургском складе 13 января.
Напомним, точная причина крупного пожара на складе в Шушарах остаётся неизвестной, однако, предварительной версией следствия является поджог.
При этом, 16 января стал известен первый подозреваемый по этому делу. 23-летний сотрудник склада писал в общий чат, что хочет поджечь место своей работы, а после пожара даже «сознался», что это сделал именно он. Однако, как позже выяснилось, к пожару мужчина причастен не был.
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Евгения Парфентьева