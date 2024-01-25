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Wildberries уволила пятерых сотрудников, мечтавших сжечь склад в Шушарах

25 января 2024, 17:45
Фото: iStock/Phonix_a

Фото: iStock/Phonix_a

Компания Wildberries уволила пятерых сотрудников, которые мечтали устроить пожар на складе в Шушарах, об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник.
По информации СМИ, сотрудники грезили о пожаре из-за ненависти к своей работе. Они обсуждали планы поджога в устной форме, а также писали о них в чатах. Однако, как оказалось, никто из уволенных не имеет отношения к реальному пожару, который разгорелся на петербургском складе 13 января.

Напомним, точная причина крупного пожара на складе в Шушарах остаётся неизвестной, однако, предварительной версией следствия является поджог.


При этом, 16 января стал известен первый подозреваемый по этому делу. 23-летний сотрудник склада писал в общий чат, что хочет поджечь место своей работы, а после пожара даже «сознался», что это сделал именно он. Однако, как позже выяснилось, к пожару мужчина причастен не был.

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#поджог
#пожар
#санкт-петербург
#увольнение
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ФСБ и ФНС провели обыски у производителя сигарет из ДНР
25 января 2024, 18:35

Фото: istockphoto/bibiphoto

В Донецкой народной республике сотрудники ФСБ и ФНС провели обыски в табачной компании.
РБК пишет, что обыски проходили по 18 адресам, которые связаны с «Донецкой табачной компании» (ДТК), и на самом предприятии. Силовики обнаружили склады контрафакта без маркировки. Было изъято более 12,5 млн пачек. Обыски проводились в рамках работы по противодействию нелегальному обороту контрафактной немаркированный табачной продукции.

Компания декларировала в 2022 году выпуск 884,3 млн сигарет. Приказом Министерства доходов и сборов ДНР ДТК было разрешено ввезти 294 544 кг табачного сырья. Источник РБК сообщил, что предприятие могло на заказ производить сигареты многих брендов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации») УК РФ.
Компании могут предъявить обвинения по статьям о незаконном использовании товарного знака, использовании поддельных акцизных марок, а также уклонении от уплаты налогов.

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Wildberries уволила пятерых сотрудников, мечтавших сжечь склад в Шушарах

В Краснодаре ребенка в одном подгузнике отправили зимой на улицу

На Сахалине мужчина ночует в застрявшей в сугробе машине двое суток
#происшествие
#новости
#уголовное дело
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Немецкие полицейские задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки
25 января 2024, 18:02

Фото: iStock/Rawf8

В немецком городе Мангейм задержали школьника, подозреваемого в убийстве девочки, об этом представители правоохранительных органов сообщили в социальной сети X.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что в одной из школ Германии умерла девочка. Главным подозреваемым назвали подростка, который посещает это же учебное учреждение. Предположительно, они состояли в отношениях.

«Подозреваемый задержан», — прокомментировали ситуацию немецкие полицейские.

Напомним, ранее стало известно, что школьник из Тюменской области спланировал убийство одноклассников. Он попытался втянуть в это дело ещё одного подростка, однако, тот отказался и рассказал обо всём полиции. Несостоявшегося убийцу поместили в психдиспансер.

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#полицейские
#убийство
#германия
#школа
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Спасатели помогли ночевавшему в авто несколько ночей жителю Сахалина
25 января 2024, 17:51

Фото: istockphoto.com/ANATOLii SAVITSKii

Сотрудники спасательных служб помогли ночевавшему два дня в своём автомобиле из-за снегопада мужчине на Сахалине.
При этом, он выразил благодарность СМИ за информацию его ситуации.

«Похоже, помогла публикация: меня вытащили, сейчас я уже на заправке, еду домой», — поделился в беседе с RT житель Сахалина.

Ранее сообщалось, что мужчина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе. Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

Кроме этого, жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина делилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавляла, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.

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#мужчина
#спасатели
#автомобиль
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В Краснодаре ребенка в одном подгузнике отправили зимой на улицу
25 января 2024, 17:44

Фото: istockphoto/Polina Strelkova

Мужчина шёл по заснеженным краснодарским улицам с ребёнком, на котором был один подгузник.
Полиция инициировала проверку, сообщает городское УМВД в Telegram-канале. В сети появились фотография, где мужчина, который одет по погоде, несёт на плечах ребёнка, на котором один подгузник и больше ничего. По словам очевидцев, мужчина ещё и натирал ребёнка снегом.

Полиция установит личность мужчины и ребенка, проверит состояние несовершеннолетнего, а также даст оценку действиям гражданина.

По данным синоптиков, 25 января, в четверг, в Краснодаре температура не выше 6 градусов.

Ранее сообщалось, что житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

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#новости
#дети
#родители
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Спасатели помогли попасть обеспокоенным родителям в квартиру к маленьким детям
25 января 2024, 17:41

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» вскрыли дверь в квартиру, где находились маленькие дети. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Ночью в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила обеспокоенная мать, которая рассказала, что они с мужем на минутку вышли на лестничную площадку и случайно захлопнули дверь. Самостоятельно открыть ее они не смогли.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы услышали сильный плачь в запертой квартире. Без промедлений огнеборцы с помощью шанцевого инструмента вскрыли входную дверь и впустили обеспокоенных родителей. К счастью, с детьми было все в порядке, медицинская помощь никому не потребовалась», — поделился начальник ПСЧ-286 Сергей Бугай.

Стоит отметить, что инцидент произошел в многоквартирном доме в микрорайоне Керва городского округа Шатура. Спасатели настоятельно рекомендуют при выходе из квартиры даже на незначительное время брать с собой ключи для предотвращения подобных случаев.

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#подмосковье
#спасатели
#помощь
#мчс
#шатура
#мать
#дети
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На Сахалине мужчина ночует в застрявшей в сугробе машине двое суток
25 января 2024, 17:29

Фото: istockphoto.com/MushroomsArtSeven

Житель Сахалина на протяжении двух дней ночевал в своём автомобиле, который застрял в сугробе.
Как пояснил мужчина, он опасается, что, если оставит машину, то её ещё больше занесёт снегом так, что он не сможет её найти.

«Я не могу оставить машину. Сегодня ночью я до трёх часов не спал и несколько человек три раза выходили на дорогу и издалека смотрели, есть ли кто-то в машине», — прокомментировал в беседе с RT местный житель.

Ранее жительница посёлка под Южно-Сахалинском Наталья Шубина поделилась, что из-за сильного снегопада её дом сильно замело, из-за чего ей с большим трудом удалось откопаться. Она добавила, что дороги в посёлке таже замело снегом настолько сильно, что добраться до магазинов за необходимым практически невозможно.

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#мужчина
#снег
#погода
#автомобили
#зима
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Суд удовлетворил иски к Треповой* на 16,5 миллионов рублей по делу о теракте
25 января 2024, 17:00

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Суд в Санкт-Петербурге удовлетворил иски к Дарье Треповой* по делу о теракте на 16,5 миллионов рублей, об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
«С Треповой* взыскано 16 495 000 рублей», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе.

25 января Второй Западный окружной военный суд приговорил Трепову* к 27 годам лишению свободы, а также обязал осуждённую выплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.

Напомним, 2 апреля 2023 года Трепова* пришла в питерское кафе «Патриот», где в этот момент проходила встреча с участием военного корреспондента Владлена Татарского. Трепова* вручила военкору статуэтку, начинённую взрывчаткой. После детонации взрывного устройства Татарский погиб, ещё 42 человека пострадали.

На суде Трепова* не признала свою вину, заявив, что не знала о том, что в статуэтке находится взрывчатка.

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Трепова* рассказала, откуда взяла статуэтку, из-за которой погиб Татарский

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#штраф
#кафе
#взрывчатка
#санкт-петербург
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На севере Москвы в квартире обнаружили сразу три трупа мужчин
На севере Москвы в квартире жилого дома обнаружили три мужских трупа
25 января 2024, 16:52

Фото: iStock/Fedorovekb

В квартире многоэтажного жилого дома на севере Москвы обнаружили три трупа мужчин без признаков насильственной смерти. Об этом сообщили в столичном СК.
«25 января 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Дубнинская в городе Москве, обнаружены тела трех мужчин без видимых телесных повреждений», - говорится в сообщении ведомства.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают полную картину происшествия. По одной и версий, все погибшие употребляли наркотики. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Уфе 72-летняя пенсионерка два дня пролежала под телом умершего мужа. оказалось, что женщина не могла самостоятельно передвигаться 2 месяца, за ней ухаживал ее муж. В один из дней мужчине стало плохо и он упал на жену.Пенсионерку смогли вытащить из-под мертвого тела только через два дня, когда к ней пришли ее дети.

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#наркотики
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#следователи
#погибшие
#происшествия
#дома
#тела
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Камера зафиксировала последние секунды полёта сбитого под Белгородом Ил-76
25 января 2024, 16:47

Фото: iStock/Alexey Kartsev

В сети появились кадры последних секунд полёта разбившегося под Белгородом военного самолёта Ил-76, видео публикует «РЕН ТВ».
Напомним, около 11 часов утра в поле рядом с деревней Яблоново Белгородской области рухнул военный самолёт Ил-76. На борту находились 65 украинских военнопленных, шесть членов экипажа и трое сопровождающих, все они погибли.

Сразу после того, как по сети разнеслись новости о крушении самолёта, украинские СМИ написали, что за этим стоят ВСУ. Однако, после того, как стало известно, что на борту находились их сограждане, которых везли в Белгород для обмена на россиян, все сообщения о причастности к теракту Киева были удалены.

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#Белгород
#всу
#самолет
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