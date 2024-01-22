Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приемки

Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».