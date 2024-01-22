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Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приемки

22 января 2024, 14:12
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Евтухова, по данному вопросу будут происходить отдельные обсуждения и проверки. Однако ранее в компании сообщали о том, что необходимое заключение о соответствии всем градостроительным нормам и требованиям безопасности было получено.

Напомним, 13 января в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.


По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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#проверки
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#минпромторг
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Парня российской порноактрисы приговорили к колонии за расправу над ней
Парня порноактрисы Гришман приговорили к восьми годам колонии за ее убийство
22 января 2024, 14:21

Фото: istock / AMilkin

Суд в Санкт-Петербурге назначил 8 лет колонии строгого режима Дмитрию Хамловскому (Чернышову), который полтора года назад убил свою девушку, порноактрису Анастасию Хамловскую, известную под фамилией Гришман. Об этом информирует «Лента.ру», ссылаясь на объединенную пресс-службу судов города.

Молодого человека признали винновым по части 1 статьи 105 УК РФ, в суде он вину полностью признал.

По версии следствия, убийство произошла 31 июля 2022 года. В квартире на Южном шоссе Северной столицы Дмитрий из-за конфликтов на почве ревности не менее 22 раз ударил ножом потерпевшую. Ранения оказались несовместимыми с жизнью. Гришман обнаружили 10 августа, в тот же день полицейские задержали ее парня.

Ранее сообщалось, что на Сахалине женщина приревновала сожителя к бывшей и расправилась с ним. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#убийство
#ук
#полицейские
#рф
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Блиновской после предъявления обвинений по новой статье грозит 16 лет колонии
22 января 2024, 13:47

Фото: РИА Новости / Григорий Сысоев

Блогеру Елене Блиновской грозит 16 лет колонии после предъявления ей обвинений по новой статье. Об этом информирует телеграм-канал Shot.
По данным канала, следователи установили причастность Блиновской к двум эпизодам по ч. 1 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». По информации следствия, королева марафонов не позднее 2019 получила электронные ключи нескольких юридических лиц и переводила средства с их расчётных счетов и тратила на собственные нужны. По данной статье максимальное название предусматривает 6 лет колонии.

Помимо этого, в отношении блогера все еще расследуются два уголовных дела: по ч. 2 ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере» и , п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Отмывание денег в особо крупном размере». По этим статьям марафонщице грозит 3 и 7 лет соответственно.

Как сообщил адвокат Блиновской Наталия Сальникова изданию РИА Новости, суд рассмотрит вопрос об ее аресте уже сегодня. На сегодняшний день долг Блиновской перед ФНС вырос до 1 миллиарда 490 млн рублей.

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#суд
#следователи
#ук
#адвокат
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#фнс
#новости
#рф
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В Подмосковье поймали серийного вора продуктов
22 января 2024, 13:44

Фото: Фотобанк Московской области

Мужчину, подозреваемого в совершении серии краж товаров из продуктовых магазинов в городском округе Шаховская, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«О краже в полицию заявил директор магазина на улице Центральная в селе Раменье округа Шаховская. Он сообщил, что из торгового зала украли продукты более чем на 4 тысячи рублей», — говорится в сообщении.

По подозрению в совершении кражи правоохранители задержали 42-летнего жителя города Пушкино. В ходе следствия было установлено, что задержанный причастен еще к двум аналогичным кражам на территории Шаховской. Общая сумма ущерба превысила 18 тысяч рублей.

Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под подписку о невыезде.

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#кражи
#криминал
#шаховская
#полиция
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Мать выжившего в авиакатастрофе в Афганистане медика из Дмитрова рассказала о сыне
22 января 2024, 13:40

Видео: Евгений Рой. Фото: профиль Игоря Сывороткина во «ВКонтакте»

Мать выжившего в катастрофе Falcon 10 дмитровчанина Игоря Сывороткина ждёт возвращения сына из Афганистана. Молодой человек попал в авиакатастрофу, когда самолёт летел из Таиланда в Москву.
«Сын был в этом самолёте в качестве медика. С ним находился ещё один медработник, они сопровождали наших туристов. Мне позвонили из медицинской компании, в которой сын работает реаниматологом, и сообщили, что он жив. За всеми пострадавшими в авиакатастрофе уже вылетела группа медиков из Москвы», – рассказала мать Игоря Светлана Сывороткина.
Она добавила, что сын живёт вместе с супругой, детей у них нет.

Ранее сообщалось, что российский бизнес-джет Falcon 10 выполнял экстренный медицинский рейс по маршруту Гая (Индия) – Ташкент (Узбекистан) – Жуковский (Россия). Он эвакуировал россиянку, которая во время отпуска в таиландской Паттайе тяжело заболела и была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В полёте пациентку сопровождали два медика и супруг.

Позже стало известно, что борт разбился в афганских горах из-за отказа двух двигателей. По предварительным данным, выжили врачи и пилоты. По факту авиакатастрофы Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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#самолет
#авиакомпания
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#дмитровский городской округ
#московская область
#подмосковье
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Муджахид: Четверых выживших на борту Falcon 10 доставили в Кабул
22 января 2024, 13:18

Фото: iStock/dk_photos

Четверых выживших в авиакатастрофе на борту бизнес-джета Falcon 10 доставили в Кабул, об этом сообщил представитель «Талибана»* Забихулла Муджахид на своей странице в социальной сети X.
«Четверо спасенных членов экипажа самолета, потерпевшего крушение в Бадахшане, были доставлены в Кабул», — написал Муджахид.

Он также отметил, что выжившие находятся в удовлетворительном состоянии, им уже оказали первую медицинскую помощь.

Ранее представители «Талибана»* опубликовали видеоролик, на котором четверо погибших выходят из кабины вертолёта. Под руки из поддерживают местные жители.

Не так давно стало известно, что ещё двоих членов экипажа, которые являются гражданами России, обнаружили мёртвыми в афганских горах.

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*Организация, признанная террористической на территории РФ
#крушение
#афганистан
#самолет
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Столичный СК ходатайствует об аресте «Королевы марафонов» Блиновской
22 января 2024, 13:09

Фото: РИА Новости/ Григорий Сысоев

Следователи СК РФ ходатайствуют перед судом об избрании блогеру Елене Блиновской меры пресечения в виде заключения под стражу из-за неоднократных нарушений домашнего ареста. Об этом сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
Сообщается, что также установлена причастность блогерши по нескольким новым эпизодам по статье «Неправомерный оборот средств платежей». Согласно информации источника, Блиновская получила электронные ключи нескольких юридических лиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Напомним, блогер Елена Блиновская находится под домашним арестом по делу об уклонении от выплаты налогов и отмывании денег. Ранее налоговая служба насчитала недостачу в размере порядка 1,5 млрд рублей Блиновской. 30 декабря 2023 года суд отклонил ходатайство блогера о снятии ареста со счетов.

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#ск рф
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Суд в Москве заочно арестовал блогера Шпака по делу о фейках о ВС РФ
22 января 2024, 13:08

Фото: iStock/7713Photography

Суд в Москве принял решение о заочном аресте блогера Александра Шпака, обвиняемого в распространении фейков о ВС РФ, об этом сообщает «РИА Новости».
«Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства в Басманном суде столицы.

Напомним, блогера уже неоднократно штрафовали за дискредитацию Вооружённых сил РФ, однако, предположительно, после начала специальной военной операции Шпак уехал из России за границу.

При этом, ранее в Министерстве внутренних дел сообщали, что Александр Шпак объявлен в розыск по уголовному делу.

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#суд
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В Екатеринбурге силовики во время рейда заставили мигрантов ползти гуськом
22 января 2024, 13:02

Фото: istock / Олег Копьёв

В Екатеринбурге силовики во время рейда заставили мигрантов ходить гуськом. Видеозапись с этим появилась в телеграм-канале «Русская община». На это отреагировал МИД Кыргызской Республики и инициировал разбирательство, призвав федеральные органы власти России проверить силовиков.
По данным МИЖ Кыргызстана, 40 из проверенных правоохранителями рабочих являются гражданами Киргизии и никто из не нарушал российское законодательство. А методы, которые применяют силовики во время проверки, унижают достоинство рабочих.

Сотрудники прокуратуры, ФСБ, регионального и городского УМВД проверили 150 человек. Из них восемь подлежат депортации, а четверым, кто не встал на воинский учет, вручили повестки.

Ранее сообщалось, что СК проверит данные о мигранте-таксисте, удерживающем 17-летнюю девушку в Подмосковье. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#проверки
#фсб
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#человек
#учёт
#сотрудники
#мигрант
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На юге Петербурга сгорел пассажирский автобус
22 января 2024, 12:57

Фото: istockphoto/LeManna

Утром 22 января на проспекте Космонавтов в Санкт-Петербурге сгорел пассажирский автобус. Его цвет горожане могут безошибочно назвать, не видя фотографий, — конечно же, лазурный.
ДТП с участием новых автобусов, в выборе расцветки которых, по некоторым данным, не обошлось без болельщиков «Зенита», давно уже стали привычным для петербуржцев делом, передаёт «Фонтанка.ру». Ведь городской транспорт на новых рейсах водят граждане ближнего зарубежья, пересевшие за руль автобусов из маршруток и никогда не отличавшиеся аккуратной ездой. И уже настоящим мейнстримом стала лёгкая воспламеняемость лазурных автобусов и их повышенная горючесть.

Вот и нынешним утром автобус МАЗ, следовавший по маршруту № 63, выгорел практически полностью. Возгорание произошло в передней части машины. Водитель успел открыть двери, и все пассажиры, ехавшие в автобусе, успели эвакуироваться. Всего их было 15 человек. Сам водитель также не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты. Хотя любой житель Петербурга сказал бы на это: «Потому что он лазурный!».

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