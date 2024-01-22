Минпромторг: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не проходил процедуры приемки

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Минпромторг считает странным факт работы сгоревшего склада Wildberries в Шушарах, так как он не прошел все необходимые процедуры приемки. Об этом сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
По мнению Евтухова, по данному вопросу будут происходить отдельные обсуждения и проверки. Однако ранее в компании сообщали о том, что необходимое заключение о соответствии всем градостроительным нормам и требованиям безопасности было получено.
Напомним, 13 января в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
По предварительным данным, ущерб от пожара оценивается страховщиками в 10-11 миллиардов рублей. По факту происшествия глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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Напомним, 13 января в питерских Шушарах на складе маркетплейса Wildberries огонь охватил 1000 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный уровень сложности.
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Екатерина Коршунова