Один из членов ОПЕК объявил о выходе из него

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Руководство Анголы одобрило выход из Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает местное новостное агентство ANGOP со ссылкой на заявление министра минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо.
Отмечается, что решение было принято под руководством главы государства Жоау Лоуренсу.
Напомним, Ангола предупреждала о возможности выхода из организации после того, как посчитала новые квоты на добычу предельно низкими. Позиция страны стала одной из причин для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, которая должна была состояться в конце ноября.
Ранее финансовый аналитик Андрей Маслов заявил, что снижение добычи ОПЕК+ спровоцирует дефицит нефти в 2024 году. Речь идет о том, что государства, входящие в ОПЕК+, приняли решение уменьшить добычу топлива на 2 млн баррелей в сутки. Договоренность будет действовать до конца этого года.
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Напомним, Ангола предупреждала о возможности выхода из организации после того, как посчитала новые квоты на добычу предельно низкими. Позиция страны стала одной из причин для переноса министерской встречи ОПЕК+ в Вене, которая должна была состояться в конце ноября.
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Екатерина Коршунова