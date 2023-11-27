Оптовые цены на куриное мясо и свинину в России начали снижаться

В Подмосковье прошло первое очное заседание регионального клуба экспортеров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

На мероприятии подвели итоги экспортной работы и наградили победителей конкурса «Экспортер года Московской области».

«Экспорт — это знак качества для каждого производителя, показатель успеха и востребованности его продукции. <…> Компании, которых мы награждаем сегодня, уже утвердились в позициях сильных и уверенных экспортеров, но не останавливаются на достигнутом. Наша же задача всегда быть рядом и помогать им решать любой вопрос или трудность», — подчеркнула министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





Стоит отметить, что в число лучших экспортёров Подмосковья вошли 35 компаний, которые поставляют за рубеж продукты питания, продукцию химической отрасли, товары народного потребления и оборудование.Кроме этого, на сегодняшний день в Московской области работают 6,1 тысячи экспортеров, 5,6 тысяч из них являются представителями МСП.

Читайте также: