«Известия»: Правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца

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Российское правительство подготовило меры по стабилизации цен на куриные яйца, выяснили «Известия».
В числе основных причин повышения цен на данный продукт — удорожание газомоторного топлива и транспортировки, увеличение затрат на оборудование, а также отставание производства от спроса.
ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
Так, Минсельхоз должен проработать возможность увеличения импорта куриных яиц, а Минпромторг — провести работу по стимулированию производителей и торговых сетей заключать долгосрочные договоры о поставках, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и цены.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.
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ФАС, Минсельхозу и Минпромторгу поручено провести анализ обоснованности повышения цен компаниями-производителями, исходя из их затрат, а также простимулировать бизнес заключать долгосрочные контракты.
Ранее вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что в России стабилизировались цены на яйца и мясо птицы и теперь ожидается их снижение.
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Артем Путинцев