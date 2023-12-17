Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки

Фото: istockphoto/Andrey Iudin
Россия не испытывает заинтересованности в возобновлении действия зерновой сделки. После её прекращения объём экспорта зерна из страны не только не сократился, но даже немного увеличился.
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев. По его словам, на середину декабря нынешнего года было экспортировано более 30 миллионов тонн зерновых культур, что больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.
Министр отметил, что выход из зерновой сделки в значительной степени был политическим решением. Тем не менее, Россия продолжит экспортировать своё зерно, поскольку оно пользуется спросом и имеет своего покупателя.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка не будет продлеваться, так как обещания, данные российской стороне, так и не были выполнены.
Читайте также:
Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз
Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
Министр отметил, что выход из зерновой сделки в значительной степени был политическим решением. Тем не менее, Россия продолжит экспортировать своё зерно, поскольку оно пользуется спросом и имеет своего покупателя.
Читайте также:
Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года
Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз
Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
Александр Бойцов