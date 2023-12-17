Радио1
Главная / Новости / Экономика/ Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки

Патрушев высказался о перспективах возобновления зерновой сделки

Патрушев: Россия не заинтересована в возобновлении зерновой сделки
17 декабря 2023, 16:07
Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Фото: istockphoto/Andrey Iudin

Россия не испытывает заинтересованности в возобновлении действия зерновой сделки. После её прекращения объём экспорта зерна из страны не только не сократился, но даже немного увеличился.
Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Николай Патрушев. По его словам, на середину декабря нынешнего года было экспортировано более 30 миллионов тонн зерновых культур, что больше, чем было вывезено на эту же дату в прошлом году.

Министр отметил, что выход из зерновой сделки в значительной степени был политическим решением. Тем не менее, Россия продолжит экспортировать своё зерно, поскольку оно пользуется спросом и имеет своего покупателя.


Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что зерновая сделка не будет продлеваться, так как обещания, данные российской стороне, так и не были выполнены.

Читайте также:

Россия временно запретила экспорт твердой пшеницы до 31 мая 2024 года

Россия вновь вошла в пятёрку крупнейших поставщиков зерна в Евросоюз

Путин: российское зерно сейчас направляется в шесть африканских стран
#россия
#зерно
#владимир путин
#президент
#министр
#сво
#рф
#зерновая сделка
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Патрушев назвал сроки снижения цен на куриное яйцо
Патрушев анонсировал поставки куриных яиц из Турции и Азербайджана
17 декабря 2023, 15:34

Фото: istockphoto/Chalabala

Снятие импортной пошлины на ввозимые в Россию куриные яйца поможет в достаточной степени насытить рынок. Это в свою очередь приведёт к снижению цен на этот продукт.
Об этом журналистам рассказал министр сельского хозяйства России Николай Патрушев. По его словам, процесс снятия импортной пошлины с куриного яйца практически завершён и  этот шаг непременно даст дополнительный объём рынку, передает РИА Новости. Министр также добавил, что уже через 2-3 недели ожидаются поставки первых партий беспошлинных яиц из Турции, что сразу позволит приступить к корректировкам цен.

С начала нынешнего года цены на куриные яйца в стране выросли в среднем на 30-40%. Производители объясняют такой резкий скачок стоимости заметным удорожанием кормов, ростом цен на горюче-смазочные материалы и увеличением стоимости упаковки.

Читайте также:

Экономист Брагин: Цены на яйца снизятся благодаря рынку

Белоруссия готова поставить России излишки куриных яиц

ФАС возбудила дела на региональных производителей куриных яиц
#яйца
#цены
#министр
#производители
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед одной страной
Россия в 2022 году нарастила внешний долг только перед Индией
16 декабря 2023, 10:39

Фото: iStock/Andrey Semenov

Единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия. Такая информация следует из анализа РИА Новости данных Всемирного банка.
Сообщается, что за год задолженность выросла на четверть, размер которой составил 777 миллионов долларов. Как стало известно, Индия впервые предоставила РФ кредит на 190 миллионов долларов по итогам 2020 года.

Через год объем задолженности вырос в 3,2 раза. Общая сумма внешнего российского долга за прошлый год составила 376,1 миллиарда долларов. Процент уменьшения задолженности равен 20 процентам.

Ранее сообщалось, что министр финансов России Антон Силуанов выделил возможные финансовые угрозы для России в следующем году, среди них: внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. 

Читайте также:

Минфин и ЦБ предложили использовать цифровые права в международных расчетах

Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России на следующий год

Шольц обвинил Россию и Путина в прекращении поставок газа в Европу
#права
#антон силуанов
#индия
#кредит
#минфин
#рф
#цб
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Резидент ОЭЗ «Дубна» вложил 480 млн рублей в новое производство ароматических диффузоров
15 декабря 2023, 21:57

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Резидент особой экономической зоны «Дубна», компания «ЭЙС ТЕХНОЛОГИИ», расширила действующее производство ароматических диффузоров и комплектующих к ним. Завершено строительство и введён в эксплуатацию ещё один производственный объект, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Компания работает в ОЭЗ «Дубна» с 2018 года. Компания разрабатывает и производит устройства преобразования жидкообразной ароматической композиции в ароматизированный воздух. Площадь нового производства превышает 1,4 тыс кв м, а инвестиции в проект составили 480 млн рублей. Расширение предприятия позволит создать более 50 рабочих мест», – пояснила зампред. 
По данным министерства, сейчас в ОЭЗ «Дубна» размещены уже более 160 резидентов. Подобрать участок для проекта можно на инвестиционной карте Московской области. 
 
Читайте также:

Компания «ПСК Фарма» стала лучшим лидером технологического развития

В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей

Подмосковных подростков пригласили к участию в конкурсе агро-стартапов
#мининвест мо
#инвестиции
#производство
#предприятие
#екатерина зиновьева
#оэз «дубна»
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Опасно для самой Набиуллиной»: что будет с ценами и рублём после повышения ставки до 16%
Центробанк повысил ключевую ставку до 16%, на что влияет
15 декабря 2023, 16:46

Фото: istockphoto.com/Max Zolotukhin

15 декабря Банк России принял очередное решение по увеличению ключевой ставки. За текущий год это пятое подряд повышение ставки на фоне сохраняющихся высоких темпов роста цен и инфляционных ожиданий. Редакция «Радио 1» расскажет, чем продиктовано решение Банка России, как мера скажется на ценах, и отразится ли повышение минимального кредитного процента на курсе рубля.

ЦБ повысил ключевую ставку до 16%


Решение о повышении ключевой ставки в России принято на последнем в 2023 году заседании Совета директоров ЦБ. В сообщении финансового регулятора говорится, что на пути к инфляции в размере 4%, приходиться принимать подобные меры. Также отмечается, что этот процесс продолжительный и протекает в рамках жестких условий.  

Ключевая ставка: что это, на что влияет

 
Ключевая ставка – это минимальный размер процента, под который коммерческие банки могут взять деньги у Центробанка. Взять кредит по заниженной ставке будет невозможно. Регулирование ключевой ставки в стране является одним из инструментов денежной политики государства, который позволяет сдержать инфляцию и стимулировать экономический рост.
 
Повышение ключевой ставки, как правило отражается на спросе. Товары и услуги дорожают меньше, так как не пользуются высоким спросом, аналогичная ситуация обстоит с предложением. Кроме того, копить деньги при повышении ключевой ставки становится выгоднее. Предполагается, что люди будут чаще открывать счета и меньше обращаться в кредитные организации.
 


Почему ЦБ поднял ставку

 
Банк России неоднократно объяснял увеличение процентной ставки сдерживанием инфляции. В сообщении финансового регулятора говорится, что к концу будущего года, инфляцию планируется вернуть к целевым 4%. Рост ключевой ставки в 2023 году начался в июле. За минувшие полгода ставка увеличилась с 7,5% до 16%.

Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной
Путин назвал ситуацию на финансовом рынке РФ стабильной

Прежде Министерство экономического развития оценило рост цен на 7,47%. Напомним, во время выступления на пресс-конференции и прямой линии, которые состоялись 14 декабря, президент России Владимир Путин допустил рост инфляции до 8% к концу текущего года. 

Что будет с курсом рубля и ключевой ставкой


Как правило повышение процентной ставки ведет к увеличению курса национальной валюты. Инвесторы начинают проявлять большой интерес к банковским вкладам и облигациям. На рынок также приходят участники, которые готовы приобретать валюту и зарабатывать на ее росте.

В беседе с «Радио 1» зампред комитета Госдумы по экономической политике, научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин поделился прогнозами относительно ключевой ставки в будущем.

Он предположил, что в 2024 году процентная ставка будет снижаться, так как удар по российской экономике нанесен существенный и основные цели уже выполнены.     

«Дальнейшее нанесение ущерба экономике может быть опасно для самой Набиуллиной, а она является слишком ценным кадром для Запада, чтобы ей рисковать», — заявил парламентарий.

Читайте также:

Центробанк близок к завершению цикла повышения ставки, заявила Набиуллина

Экономист Миронов обосновал необходимость повышения ставки

Стало известно, как долго ключевая ставка останется высокой
 
#кредит
#рост
#ключевая ставка
#центро банк россии
#цб
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Центробанк близок к завершению цикла повышения ставки, заявила Набиуллина
Набиуллина: Центробанк близок к окончанию цикла повышения ключевой ставки
15 декабря 2023, 16:28

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Центробанк близок к завершению цикла повышения ключевой ставки. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
Она отметила, что, согласно сценарию, завершение цикла близко, однако важно учитывать дальнейшее развитие ситуации, а именно, отслеживать устойчивые компоненты инфляции. 

Набиуллина напомнила, что следующее заседание Центробанка является опорным, на нём будет обновляться прогноз. Встреча запланирована на 16 февраля 2024 года. 

В пятницу Банк России анонсировал ожидаемое повышение ключевой ставки на один процентный пункт, до 16% годовых. Новый показатель стал максимальным с апреля 2022 года. Напомним, что такие меры принимался для борьбы с ускоряющейся инфляцией. 

Читайте также:

Центробанк вновь повысил ключевую ставку

Стало известно, как долго ключевая ставка останется высокой

Экономист Миронов обосновал необходимость повышения ставки
#центробанк
#ключевая ставка
#эльвира набиуллина
#инфляция
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экономист Миронов обосновал необходимость повышения ставки
15 декабря 2023, 16:20

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Заместитель директора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов объяснил, что повышение ключевой ставки необходимо для того, чтобы депозиты были дороже, вклады граждан были сохранены, а спрос охвачен.
«Деньги выплачиваются на СВО: повышенная зарплата, и не только у военных, но и в оборонных компаниях хорошие зарплаты в некоторых регионах, где есть военные производства. Также деньги идут в экономику в другие сектора для поддержки в условиях санкций. Средства приходят в экономику, но предложений при этом меньше, из-за санкций, сниженных поставок комплектующих с запада, определённое количество идёт на производство продукции, которую невозможно потребить. И возникает перегрев экономики, поэтому приходится это балансировать ключевой ставкой», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

Кроме этого, в экономике нельзя допустить «самораскручивания» инфляции.

Читайте также:

Стало известно, как долго ключевая ставка останется высокой

В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку

Центробанк вновь повысил ключевую ставку
#деньги
#ключевая ставка
#центробанк
#экономика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, как долго ключевая ставка останется высокой
Набиуллина: ключевая ставка будет высокой, пока не замедлится инфляция
15 декабря 2023, 15:58

Фото: сайт Кремля

Ключевая ставка останется высокой, пока ЦБ РФ не появится устойчивая тенденция на замедление инфляции. Такое заявление сделала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции.
Она пояснила, что Банк России будет устанавливать ключевую ставку так, чтобы вернуться к цели инфляции в конце 2024 года.

«Пока мы не увидим, что складывается устойчивая тенденция к замедлению роста цен и снижению инфляционных ожиданий, ключевая ставка будет оставаться высокой столько времени, сколько потребуется», - отметила Набиуллина.

15 декабря Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт, до 16% годовых. Об этом сообщили в пресс-службе Банка России.
Отмечается, что показатели принятой ключевой ставки достигли максимума с апреля 2022 года.Ранее повышение ключевой ставки сразу на два процентных пункта, с 13% до 15% было анонсировано Центробанком 27 октября. До этого показатели повышались в середине сентября.

Читайте также:

В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку

В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса

Сбербанк анонсировал повышение ставок по вкладам
#банк
#ключевая ставка
#центробанк
#банк россии
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В РФ продлили мораторий на проведение проверок бизнеса
15 декабря 2023, 15:50

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Правительство решило продлить действие моратория на проверки бизнеса.
Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, мораторий продлён на 2024 год. 

«Мораторий уже себя хорошо зарекомендовал. Позволил почти в 5 раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — сообщил глава правительства Михаил Мишустин. 
С предложением о продлении моратория в конце ноября выступил Владимир Путин во время совещания с членами правительства. Президент подчеркнул, что исключение составляют объекты чрезвычайно высокой и высокой категорий риска.

Для всего остального бизнеса мораторий на плановые проверки в марте продлили сразу до 2030 года, мораторий на внеплановые действителен до конца 2023 года. 

Вице-премьер Дмитрий Григоренко объяснил, что сейчас проводить внеплановые проверки можно только «при наличии информации, позволяющий сделать вывод, что допускается какое-то нарушение».

Читайте также:

Компания «ПСК Фарма» стала лучшим лидером технологического развития

В Госдуме раскрыли, как долго Центробанк будет поднимать ключевую ставку

Центробанк вновь повысил ключевую ставку
#россия
#бизнес
#экономика
#новости
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Компания «ПСК Фарма» стала лучшим лидером технологического развития
15 декабря 2023, 15:28

Фото: пресс-служба «ПСК Фарма»

Компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» получили дипломы и благодарственные письма за высокие результаты в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба «ПСК Фарма».
Министерство экономического развития России отметили вклад биофармацевтического завода «ПСК Фарма» в технологическое развитие Подмосковья и страны.

«Компания «ПСК Фарма» – надежный партнер Подмосковья, с которым наш регион реализует важнейшие для его экономики и медицинского сектора проекты.С «ПСК Фарма» у нас подписаны сразу два офсетных контракта на общую сумму 5 млрд рублей, которые позволяют обеспечить необходимыми лекарственными препаратами жителей Подмосковья и страны. <…> Компания уверенно справляется с взятыми на себя обязательствами и продолжает активно развиваться», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Стоит отметить, что компания уделяет пристальное внимание технологическим инновациям и в прошлом году затраты на это направление составили более 218 млн руб. Также Средний метрический темп роста по объему годовой выручки от реализации продукции с 2019 по 2022 гг. составил >590%.

Кроме этого, с 1 января по 30 ноября 2023 года было произведено свыше 4,5 млн упаковок лекарственных препаратов. 

Читайте также:

В Балашихе построят производство монтажных систем для сантехники за 1,3 млрд рублей

Подмосковных подростков пригласили к участию в конкурсе агро-стартапов

Производство красной икры в России выросло до максимума с 2010 года
#страны
#проекты
#министр
#регион
#развитие
#екатерина зиновьева
#дубна
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф