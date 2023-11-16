В США оценили восстановление экономики России после санкций

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Российская экономика уже практически вернулась к состоянию, в котором она пребывала до февраля 2022 года, успешно справившись с западными санкциями. Об этом пишет Bloomberg.
«Российскому бизнесу удается применять очень нестандартные решения», — говорится в статье издания.
Ранее президент США Джо Байден говорил, что санкции должны были подкосить российскую экономику и обрушить рубль, говорится в статье. Однако курс российской валюты смог быстро восстановиться. Издание считает, что Банковский сектор России наглядно смог продемонстрировать всему миру успешное преодоление ограничительных мер, напомнив, что «Сбербанк» в 2023 году ожидает рекордную рублевую прибыль.
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