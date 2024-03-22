Петербург планирует особый проект для китайских инвесторов

Фото: istockphoto.com/Alleksander
В Санкт-Петербурге хотят рассмотреть опыт создания Белорусско-китайского индустриального парка «Великий камень» и реализовать подобный проект с привлечением китайских инвесторов.
Так, китайские инвесторы могут прийти в особую экономическую зону «Санкт-Петербург».
Ранее зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что более 27 млрд рублей инвестиций в Подмосковье приходится на долю проектов компаний с участием китайского капитала.
Читайте также:
27 млрд рублей инвестиций в экономике Московской области приходится на Китай
Путин назвал российско-китайские отношения гарантом стабильности в мире
Российские автодилеры массово скупают китайские машины
«Китайцы смотрят на Петербург и Ленобласть уже много лет. Возможно, сейчас наступил момент начинать. Губернатор Александр Беглов говорит, то Петербург – не только центр туризма и культурная столица, но и столица промышленности. Здесь проводятся международные форумы, кадры в городе есть. Если начать, то можно и «Великий камень» со временем обогнать», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» генеральный директор Российско-Китайского бизнес-парка Чэнь Чжиган.
Читайте также:
27 млрд рублей инвестиций в экономике Московской области приходится на Китай
Путин назвал российско-китайские отношения гарантом стабильности в мире
Российские автодилеры массово скупают китайские машины
Мелисса Тимофеева