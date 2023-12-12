Российские автодилеры массово скупают китайские машины

Фото: iStock/djedzura
Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил, что склады российских автодилеров и дистрибьюторов заполняются китайскими автомобилями. Об этом сообщает РБК.
По словам Удалова, в прошлом году на автомобильном рынке был дефицит машин. На данный момент запас нераспроданных автомобилей составил 175 тысяч единиц.
По данным «Автостата», с января по сентябрь этого года в РФ продали порядка 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в практически пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Ранее сообщалось, что в Москве состоялась официальная презентация китайского премиального автомобильного бренда Hongqi. Компания занимается выпуском автомобилей премиум-класса, которые в скором времени будут представлены в российских автосалонах.
Читайте также:
В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов
В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C
Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
По данным «Автостата», с января по сентябрь этого года в РФ продали порядка 406,5 тысячи автомобилей китайских марок, что в практически пять раз больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Читайте также:
В Великобритании пожаловались на стаю «ядерных» котов
В Казахстане жителей северных районов предупредили о морозах в -380 °C
Презентация китайского автомобильного бренда Hongqi прошла в Москве
Екатерина Коршунова