Подмосковье вышло в лидеры по производству кормов для домашних животных

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Предприятия Московской области за девять месяцев этого года увеличили производство кормов для домашних животных. Объём выпущенной продукции превысил 316,5 тыс. тонн, что на 11% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Региональные предприятия выпустили более 47% от общего объёма корма для непродуктивных животных, произведённых в Центральном федеральном округе и свыше 31% от общероссийского объема, заняв лидирующую позицию в стране», – отметили в министерстве.Там напомнили, что в регионе работают несколько крупных предприятий по производству кормов для домашних питомцев. Среди них – ООО «Марс», OOO «НПЦКТ», ООО «Глобал Петфуд», АО «РУСКАН» и ООО «ПЕТКОРМ».
Так, в линейке кормов для кошек ООО «Глобал Петфуд» из Раменского городского округа представлены паштеты премиум класса, кусочки в соусе и желе под брендом «Гламурр» со вкусами говядины, индейки, кролика, курицы, рыбы и ягнёнка.
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Лора Луганская